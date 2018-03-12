HABER

BELGEM’de münazara yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Belediye Gençlik Merkezi’nde (BELGEM) yapılan münazara yarışması ilgi gördü.BELGEM’de "Başarı planlı çalışarak elde edilir" ve "Başarı riskler alınarak elde edilir" konulu münazara yapıldı.

BELGEM’de münazara yarışması

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Belediye Gençlik Merkezi’nde (BELGEM) yapılan münazara yarışması ilgi gördü.
BELGEM’de "Başarı planlı çalışarak elde edilir" ve "Başarı riskler alınarak elde edilir" konulu münazara yapıldı. Münazarada TM 3 eşit ağırlık sınıfı öğrencilerinden oluşan grup, başarının planlı çalışarak elde edileceğini savunurken, MF 3 sayısal sınıfı öğrencileri de başarının risk alınarak elde edileceğini müdafaa etti.
Belediye Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Ali Kaya’nın yönettiği münazarada, 4’er kişilik 2 gruptan oluşan takımlar, iki saat süreyle öğretmenlerden oluşan jüriyi ikna etmek için ter döktü.
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar ve meclis üyesi Orhan Sefil’in de takip ettiği çekişmeli münazaranın sonunda jüri üyeleri, "Başarı risk alınarak elde edilir" konusunu güzel bir şekilde sunan MF 3 sayısal sınıfının öğrencilerini birinci ilan etti. Her iki grup öğrencileri de münazara sonrasında birbirlerini tebrik etmeyi ihmal etmedi.

TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

Yolcu otobüsünde muavin dehşeti! 10 yaşındaki kız çocuğuna kabusu yaşattı!

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

İçişleri Bakanlığı'dan Uber'i trafikten men edecek yasa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Halilye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

Halilye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol:

Doğaseverlerden Başkan Çerçi’ye plaket

Doğaseverlerden Başkan Çerçi’ye plaket

Bodrum'u sarsan kaza; Belediye Başkan Yardımcısı denize uçan otomobilde öldü (2)

Bodrum'u sarsan kaza; Belediye Başkan Yardımcısı denize uçan otomobilde öldü (2)

Akşehir’de ’Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ etkinlikleri

Akşehir’de ’Mehmet Akif Ersoy’u Anma’ etkinlikleri

Başkan Kafaoğlu İstiklal Marşı’nın kabulünü kutladı

Başkan Kafaoğlu İstiklal Marşı’nın kabulünü kutladı

Başiskele Çocuk Üniversitesi Kartepe’li öğrencileri ağırladı

Başiskele Çocuk Üniversitesi Kartepe’li öğrencileri ağırladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.