BELGEM’de münazara yarışması

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Belediye Gençlik Merkezi’nde (BELGEM) yapılan münazara yarışması ilgi gördü.

BELGEM’de "Başarı planlı çalışarak elde edilir" ve "Başarı riskler alınarak elde edilir" konulu münazara yapıldı. Münazarada TM 3 eşit ağırlık sınıfı öğrencilerinden oluşan grup, başarının planlı çalışarak elde edileceğini savunurken, MF 3 sayısal sınıfı öğrencileri de başarının risk alınarak elde edileceğini müdafaa etti.

Belediye Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Ali Kaya’nın yönettiği münazarada, 4’er kişilik 2 gruptan oluşan takımlar, iki saat süreyle öğretmenlerden oluşan jüriyi ikna etmek için ter döktü.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Yusuf Uçar ve meclis üyesi Orhan Sefil’in de takip ettiği çekişmeli münazaranın sonunda jüri üyeleri, "Başarı risk alınarak elde edilir" konusunu güzel bir şekilde sunan MF 3 sayısal sınıfının öğrencilerini birinci ilan etti. Her iki grup öğrencileri de münazara sonrasında birbirlerini tebrik etmeyi ihmal etmedi.