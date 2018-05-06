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Belgrad'dan İstanbul'a dostluk için pedal çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:24 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın İstanbul Kapısı'ndan bisikletle yola çıkan Türk ve Sırp sporcuların 9 gün süren dostluk turu, Belgradkapı'da sona erdi

İSTANBUL (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ın İstanbul Kapısı'ndan dostluk turuna çıkan 4 bisikletlinin 9 gün süren yolculuğu Belgradkapı'da tamamlandı.

İki ülke arasındaki iyi ilişkileri dünyaya duyurmak hedefiyle düzenlenen "İstanbul Kapısı'ndan Belgrad Kapısı'na Dostluk Köprüsü" organizasyonu kapsamında, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan 9 gün önce bisikletle yola çıkan 4 sporcu İstanbul'a ulaştı.

İkisi Türk, ikisi Sırp olan bisikletliler, Belgradkapı'da AK Parti İstanbul milletvekili aday adayı Mustafa Demir ile Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver tarafından çiçeklerle karşılandı.

- "Bu tür organizasyonların devamını diliyorum"

Fatih Belediye Başkanı Suver, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonla Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin pekiştiğini söyledi.

Sporcuları mutlulukla karşıladıklarını belirten Suver, "Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic, Türkiye ile tarihi dostluk ilişkilerinin sürdürülmesi amacıyla Sırbistan-Türkiye arasında dostluk köprüsünü bisiklet turuyla pekiştirdi. Bu vesileyle Sırbistan'ın başkentinin İstanbul Kapısı'ndan İstanbul'un Belgradkapısı'na ikisi Türk, ikisi Sırp 4 bisiklet sporcusu 9 gün süren yaklaşık bin kilometre yolu kat etti ve İstanbul Belgradkapı'ya ulaştı. Dostluğumuzun ebediyen sürdürülmesi temennisiyle bu organizasyonda emeği geçen Salcano bisiklet firmasının yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Bu tür dostluklara vesile olmak dünyanın huzur ve barış içinde yaşaması için çok faydalıdır. Bu tür organizasyonların devamını diliyorum." diye konuştu.

Mustafa Demir de organizasyonun yaklaşık 6 ay önce tasarlandığını aktararak, "Tarihi Yarımada'nın en önemli kapılarından biri olan Belgradkapı ile Belgrad'daki İstanbul Kapısı’nın, iki ülke arasında kültürel, sosyal, sportif ve ekonomik iş birliğinin birer kapısı olması amacıyla başlatılmış bir proje bu. Görünen o ki bu proje isabetli oldu. Projenin başlangıcını bizzat Sırbistan Cumhurbaşkanı başlattı. İki ülkenin yakınlaşması, geçmişte iki ülke arasındaki bu yakın bağlarının tekrar kurulması için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu tür projelerin artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demir ve Suver, bisiklet sporcularıyla Belgradkapı'da hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bisiklet turu Türkiye Sırbistan

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