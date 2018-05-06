Belgrad'dan İstanbul'a dostluk için pedal çevirdiler

Sporcuları mutlulukla karşıladıklarını belirten Suver, "Sırbistan Cumhurbaşkanı sayın Vucic, Türkiye ile tarihi dostluk ilişkilerinin sürdürülmesi amacıyla Sırbistan-Türkiye arasında dostluk köprüsünü bisiklet turuyla pekiştirdi. Bu vesileyle Sırbistan'ın başkentinin İstanbul Kapısı'ndan İstanbul'un Belgradkapısı'na ikisi Türk, ikisi Sırp 4 bisiklet sporcusu 9 gün süren yaklaşık bin kilometre yolu kat etti ve İstanbul Belgradkapı'ya ulaştı. Dostluğumuzun ebediyen sürdürülmesi temennisiyle bu organizasyonda emeği geçen Salcano bisiklet firmasının yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Bu tür dostluklara vesile olmak dünyanın huzur ve barış içinde yaşaması için çok faydalıdır. Bu tür organizasyonların devamını diliyorum." diye konuştu.

Mustafa Demir de organizasyonun yaklaşık 6 ay önce tasarlandığını aktararak, "Tarihi Yarımada'nın en önemli kapılarından biri olan Belgradkapı ile Belgrad'daki İstanbul Kapısı’nın, iki ülke arasında kültürel, sosyal, sportif ve ekonomik iş birliğinin birer kapısı olması amacıyla başlatılmış bir proje bu. Görünen o ki bu proje isabetli oldu. Projenin başlangıcını bizzat Sırbistan Cumhurbaşkanı başlattı. İki ülkenin yakınlaşması, geçmişte iki ülke arasındaki bu yakın bağlarının tekrar kurulması için önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bu tür projelerin artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Demir ve Suver, bisiklet sporcularıyla Belgradkapı'da hatıra fotoğrafı çektirdi.

