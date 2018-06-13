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Belgrad'ın tek camisi farklı milletleri iftarda buluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi, farklı din ve milletten onlarca insanı her akşam iftar sofralarında buluşturuyor - Cami İmamı Ramadan Mehmedi: - "İnsanlar bu sofralarda tanışıp yeni dostluklar kuruyor. Güzel şeyler duyuyor. Kapımız herkese açık"

BOJANA STOJANOVIC - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi, ramazan ayı boyunca farklı milletlerden insanları iftar sofralarında buluşturdu.

Ramazanın başından bu yana her akşam cami bahçesinde kurulan iftar sofraları, sadece ihtiyaç sahiplerini ve sığınmacıları değil, dostluk arayışı içinde olan farklı din ve milletlerden insanları da aynı noktada topladı.

Bayraklı Camisi İmamı Ramadan Mehmedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan İslam Birliğinin her ramazanda geleneksel olarak cami bahçesinde iftarlar düzenlediğini aktararak akşam namazı için camiye gelen insanları bahçedeki iftar sofralarında ağırladıklarını anlattı.

İster cami bahçesinde olsun ister evinde her Müslümanın böyle davranması gerektiğinin altını çizen Mehmedi, "Ramazan ayı iyilik ayıdır. Bizim için önemli olan iyilik yapmak ve oruçlu daha fazla insana ulaşıp onların karınlarını doyurmaktır." dedi.

Mehmedi, oruçluların yanı sıra camideki iftarlara farklı dinlere mensup insanların da geldiğine işaret ederek "Kapasitemiz el verdiğince iftar hazırlıyoruz. Olabildiğince fazla kişi ağırlamaya çalışıyoruz. Kimin oruç tutup tutmadığıyla ilgilenmiyoruz." diye konuştu.

Cami bahçesinde kurulan iftar sofralarının tek bir amacı olduğunu vurgulayan Mehmedi, "İnsanlar bu sofralarda tanışıp yeni dostluklar kuruyor. Güzel şeyler duyuyor. Ramazan ayı merhamet ve ateşten uzaklaşma ayıdır. Kapımız herkese açık. İsteyen gelip bizimle ibadet edebilir." dedi.

Mehmedi, Bayraklı Camisi olarak ramazan ayı dışında da ihtiyaç sahiplerine gıda paketleri dağıttıklarını belirterek "Nerede bir ihtiyaç sahibi varsa ona ulaşıyoruz. Ramazanda başka kurumlarla iş birliği içinde bu yardımları daha sık gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlar birbirleriyle tanıştıkça sorunları azalır"

Cami bahçesindeki iftarın müdavimlerinden Lübnanlı Muhammed Nasir de güzel atmosfer nedeniyle iftara geldiğini söyledi.

Yedi yıldır Belgrad'da yaşadığını aktaran Nasir, "Dünyanın dört bir yanından insanlarla bu iftarlarda buluşuyoruz. Bazen 10 ya da 20 farklı milletten insan oluyor. Herkesin kendi kültürü, dili ve dini var. İftara gelenlerin hepsi Müslüman değil. Birlikte yeyip içiyor, namaz kılıyor, ibadet ediyoruz. İftarlara çocuğumla geliyorum. Onun böyle güzel bir ortamda büyümesini istiyorum." diye konuştu.

Cami bahçesindeki iftarlar sayesinde Türkiye, İran, ABD ve Lübnan'dan yeni arkadaşlar edindiğini anlatan Nasir, "Ramazan ayı insanların birbirleriyle tanışmaları için güzel bir fırsat. İnsanlar birbirleriyle tanıştıkça sorunları azalır." dedi.

Eşi Ortodoks olan Esma Gavrilovic ise ramazanın son gününe kadar Bayraklı Camisi'ndeki iftarlara katılacağını belirterek, "İnsanlar arasında ayrım yapmıyorum. Kimin ne olduğunun bir önemi yok. Önemli olan insan olmak." ifadelerini kullandı.

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ne göre Osmanlı döneminde Belgrad'da bulunan 273 cami ve mescitten biri olan Bayraklı Camisi, 1946 yılında Sırbistan'ın Kültür Mirası Listesine eklenerek koruma altına alındı.

1575 yılında inşa edildiği bilinen tarihi cami, bugün şehirdeki tek cami olma özelliğine sahip.

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Bayraklı Camii Belgrad iftar sırbistan

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