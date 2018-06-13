Belgrad'ın tek camisi farklı milletleri iftarda buluşturuyor

BOJANA STOJANOVIC - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan tarihi Bayraklı Camisi, ramazan ayı boyunca farklı milletlerden insanları iftar sofralarında buluşturdu.

Ramazanın başından bu yana her akşam cami bahçesinde kurulan iftar sofraları, sadece ihtiyaç sahiplerini ve sığınmacıları değil, dostluk arayışı içinde olan farklı din ve milletlerden insanları da aynı noktada topladı.

Bayraklı Camisi İmamı Ramadan Mehmedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan İslam Birliğinin her ramazanda geleneksel olarak cami bahçesinde iftarlar düzenlediğini aktararak akşam namazı için camiye gelen insanları bahçedeki iftar sofralarında ağırladıklarını anlattı.

İster cami bahçesinde olsun ister evinde her Müslümanın böyle davranması gerektiğinin altını çizen Mehmedi, "Ramazan ayı iyilik ayıdır. Bizim için önemli olan iyilik yapmak ve oruçlu daha fazla insana ulaşıp onların karınlarını doyurmaktır." dedi.

Mehmedi, oruçluların yanı sıra camideki iftarlara farklı dinlere mensup insanların da geldiğine işaret ederek "Kapasitemiz el verdiğince iftar hazırlıyoruz. Olabildiğince fazla kişi ağırlamaya çalışıyoruz. Kimin oruç tutup tutmadığıyla ilgilenmiyoruz." diye konuştu.