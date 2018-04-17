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BELMEK kursiyerlerinden resim sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beceri ve Meslek Edindirme Kursları’nda (BELMEK) eğitim alan kadınlar el emeği göz nuru resim çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergiledi.Başkentli kadınların buluşma adresi olan BELMEK’lerde birçok farklı branşta eğitim alan kadınlar resim kurslarında da gösterdikleri başarıyı sergiyle taçlandırdı.Çankaya BELMEK kursiyerlerinin resim sergisinin açılışını Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı.

BELMEK kursiyerlerinden resim sergisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Beceri ve Meslek Edindirme Kursları’nda (BELMEK) eğitim alan kadınlar el emeği göz nuru resim çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Zafer Çarşısı Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergiledi.
Başkentli kadınların buluşma adresi olan BELMEK’lerde birçok farklı branşta eğitim alan kadınlar resim kurslarında da gösterdikleri başarıyı sergiyle taçlandırdı.
Çankaya BELMEK kursiyerlerinin resim sergisinin açılışını Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz yaptı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergiyi gezen ve resimleri inceleyen Yılmaz, "El emeği, göz nuru farklı teknikler kullanılarak yapılan bu eserlerin şimdi görücüye çıkma zamanı. Hepinizin eline, koluna, yüreğine sağlık, hepinize teşekkür ediyorum"dedi.
Çankaya BELMEK resim kursu eğitmeni Pınar Silavda, 12 yıldır BELMEK’lerde çalıştığını ve yılda 60 kursiyere resimle ilgili tüm teknik eğitimlerin verildiğini söyledi.

“Güzel şeyler üretmekten mutluluk duyuyoruz”
Kursiyerlerden 44 yaşındaki Hatice Başar ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle özetledi:
"7 yıldır resim bölümünde eğitim alıyorum, burada olduğum için ve bir şeyler üretebildiğim için çok mutluyum. Büyükşehir Belediyesi’ne bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyorum ve hanımlar için bu tarz kursların devam etmesini istiyorum.”
Resimlerini sergilemekten büyük bir mutluluk duyan bir başka kursiyer 48 yaşındaki Gül Altınok da, 2 yıldır BELMEK resim kursunda eğitim aldığını dile getirerek, "Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve hocalarımız sayesinde güzel eserler ortaya çıkıyor. Aldığımız eğitimle ortaya çıkan bu eserler her birimizi ayrı ayrı mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Kadın kursiyerlerin birbirinden güzel, 350’ye yakın eserinin yer aldığı yıl sonu karma sergi, 20 Nisan’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

BELMEK kursiyerlerinden resim sergisi

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