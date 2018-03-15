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Belören Yıldız Atletizm Takımı Puanlı Atletizm finallerinde derece yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Belören Ortaokulu Yıldız Atletizm Takımı, Puanlı Atletizm Finallerinden madalyayla döndü.13-16 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Adıyaman genelinde 40 okulun katılmış olduğu Puanlı Atletizm Finallerinde Gölbaşı Belören Ortaokulu Yıldız Atletizm Takımı, Küçük Kızlar Kategorisinde il birinciliği, küçük Erkekler Kategorisinde ise il üçüncülüğü, Yıldız Kızlar Kategorisinde il üçüncülüğü, Yıldız Erkekler il ikinciliği derecesini aldı.Belören Ortaokulu Müdürü Mustafa Arkçı, sporcuları kutlayarak Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Said Yıldırım’a, ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Belören Yıldız Atletizm Takımı Puanlı Atletizm finallerinde derece yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Belören Ortaokulu Yıldız Atletizm Takımı, Puanlı Atletizm Finallerinden madalyayla döndü.
13-16 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenen Adıyaman genelinde 40 okulun katılmış olduğu Puanlı Atletizm Finallerinde Gölbaşı Belören Ortaokulu Yıldız Atletizm Takımı, Küçük Kızlar Kategorisinde il birinciliği, küçük Erkekler Kategorisinde ise il üçüncülüğü, Yıldız Kızlar Kategorisinde il üçüncülüğü, Yıldız Erkekler il ikinciliği derecesini aldı.
Belören Ortaokulu Müdürü Mustafa Arkçı, sporcuları kutlayarak Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Said Yıldırım’a, ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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