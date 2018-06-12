Bemba, tutuksuz yargılanacak

LAHEY (AA) - Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesince (UCM), eski Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Devlet Başkan Yardımcısı Jean Pierre Bemba tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

UCM'den yapılan açıklamada, "savaş suçlaması"ndan dolayı beraat eden ancak başka bir davadan yargılanan Bemba'nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bemba'nın verilebilecek en yüksek cezanın yüzde 80'nini hapiste geçirdiği ve mahkum kalması için gerekli yasal nedenlerin bulunmadığından dolayı daha fazla içeride kalmasının gereksiz olduğu ifade edildi.

Bemba'nın avukatları, müvekkillerinin bir an önce serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması talebinde bulunmuştu.

Temyiz mahkemesi, savaş suçundan dolayı mahkum edilen Bemba hakkında, kontrolü altındaki askerlerin işlediği suçları önlemek için çaba sarf ettiği gerekçesi ile beraat kararı verildiğini ancak başka bir davadan tutuklu bulunduğu için Bemba'nın tahliye edilmeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme geçen yıl ayrıca, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin eski Devlet Başkan Yardımcısı Jean Pierre Bemba'yı "yalancı şahitliğe teşvik" suçundan 1 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasına çarptırmıştı.