'Ben 19 Mayıs'ta doğdum' diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun yolculuğu

İşte General Hikmet Gerçekçi'nin o anısı ve Celal Özgüroğlu'nun yazısının detayları:

Samsun'a az bir yolumuz kalmıştı. Herhangi bir terslik çıkmazsa, çok değil yarın sabah orada olacağımızı ümit ediyorduk, bu düşünceler içinde güvertede ellerimle küpeşte demirini tuta tuta yürümeye çalışırken O'nun kamarasından çıktığını gördüm. Sert bakışlarıyla ufka bir göz gezdirdikten sonra kaptan köşküne çıktılar. Bandırma vapurunda hemen herkesi deniz tutmuştu, oysa Mustafa Kemal dipdiriydi ve çok sağlıklıydı. Kıyı bir ana baba günü halini aldı. Gemimiz demir atınca coşkun gösteriler yükseldi. Hemen ardından geminin etrafını kayıklar aldı. Halkın bu coşkun gösterisini görünce boğazıma bir şey tıkandı, gözlerim yaşardı. Vapur 19 Mayıs sabahı Samsun Limanına yanaştı. Kemal Paşa ve arkadaşları Samsun'da sevinç gösterileri ile karşılandı.

16 Mayıs günü İstanbul'dan Anadoluyu kurtarmak üzere Bandırma Vapuru'na binen ve Samsun’a ulaştığı 19 Mayıs günü için bir söyleşi sırasında : «Ben 19 Mayıs'ta doğdum» diyen Mustafa Kemal Atatürk’ ün bu yolculuğunu, General Hikmet Gerçekçi yukarıdaki cümlelerle anlatmıştı.

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs günü, uzun yıllar Gençlik ve Spor bayramı olarak kutlanırken, 1981 yılından başlayarak «Atatürk'ü Anma Günü» olarak da kutlanmaya başlandı.

