'Ben mehdiyim' deyip kadınlara öyle bir şey yaptırdı ki!

Sözcü'nün haberine göre; İzmit’te ortaya çıkan ve televizyon, radyo programı, sosyal medya gibi çeşitli kanallardan kendisini hastalıklara şifa olan ‘mehdi’ olarak tanıtan Tuncer Çiftçi adlı şahıs bu kez de bir videoyla karşımıza çıktı. Görüntülerde bir grup kadınla bir şelaleye giden ve elindeki sopayla suyun içine giren Tuncer Çiftçi, beraberindeki kadınların şelalenin altından geçmelerini istiyor.

'BENİ SEVİYORSAN BİR DE BALIKLAMA ATLA'

Kerameti kendinden menkul Çiftçi’nin “Beni en çok sevenler şelalenin altına girecek ve çıkacak” sözleriyle beraber farklı yaş gruplarından onlarca kadın kendilerini şelalenin altına atıyor. Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde halinden oldukça memnun olan Çiftçi, sudan çıkan bir kadına ‘beni çok seviyorsan bir de balıklama atla’ diyor. Çiftçi’nin sözlerine koşulsuz uyan kadın kendini suya bırakıyor. İbretlik olduğunu ifade edilen görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından yüzlece yorum yapıldı.

