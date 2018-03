“Ben Mehmet Akif” tiyatro oyununa vatandaşlardan büyük ilgi

İzmit Belediyesi tarafından düzenlediği İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerinin sergilendiği tiyatro oyunu izleyicilerden büyük ilgi gördü.

İzmit Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitlerin sergilendiği “Ben Mehmet Akif” tiyatro oyunu vatandaşların yoğun katılımıyla sahnelendi. Yasin Alp tarafından yazılan ve yönetmenliğini Mehmet Cinemre’nin yaptığı tek perdelik tiyatro oyununu İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da izledi. Oyun öncesi konuşan Başkan Doğan, “Bir ülkenin var oluşunda çok önemli olaylar, temel kurallar vardır. Bazı milletler binlerce yıllık tarihe sahipken, bazı milletler küçük küçük parçalar halinde, bazen başkalarının yönetiminde, bazen hep 3., 4. sınıf muameleler gören süreci yaşamıştır. Türk milleti binlerce yıllık tarihinde her zaman hep örnek ve müstesna olmuştur. Türk Milleti tesadüfen onlarca millet kurmadı, tesadüfen hep sözü dinlenen bir ülke olmamıştır. Bizler bayrağımız özgürce dalgalanmadıkça, ezanlarımız özgürce okunmadıkça kendimizi özgür kabul edemeyiz. Bunlar uğruna her şeyimizi veririz, verdik de” dedi.

Tüm şehitler için rahmet dileyen Doğan, “Bu Anadolu coğrafyasını Müslüman Türk yurdu olarak bize sağlayan tüm atalarımıza, Malazgirt’te Sultan Alpaslan’dan, Mohaç’ta Kanuni’ye, İstanbul surlarında Fatih Sultan Mehmet’e, Ortadoğu’da rüzgar gibi esen Yavuz Sultan Selim’e, Kurtuluş Savaşında Mustafa Kemal Atatürk’e, bugün de Afrin’de olsun, yurt içinde olsun bizi bu noktada bu özgürlükleri sağlayan bütün emeği geçen komutanlarımıza, askerlerimize, yöneticilerimize minnet duyuyoruz. Şehitlerimize güzel makamlar diliyoruz, onlara minnettarız. Biz de vatan uğruna ölmek bir şereftir” diye konuştu.

İzmit belediyesi olarak gençler için çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Doğan, “Gençler olarak Allah’ın izniyle önünüz açık. Yarınlarınız daha güçlü. Yarınlarda çok daha güçlü bir Türkiye var. İzmit Belediyesinin hep genç dostu belediye olduğunu düşünerek bizim imkanlarımızdan istifade edin. Gençlik Merkezleri, Speaking Kafe, Eurodesk gibi birçok güzel projemiz var. Her zaman sizin yanınızdayız. Önerilerinizi her zaman bize bildiriniz. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bu ülkeye yaptığı katkılardan dolayı rahmet ve minnetle anıyorum” şeklinde konuştu.