"Ben Yörük çocuğuyum, bunlara iki koyun bile teslim etmem"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yörük çocuğu olduğunu belirterek, "Bunlara iki koyun bile teslim etmem. Çok samimi söylüyorum. Dostluk, arkadaşlık başka, siyaset başka ama içimden gelenler bu. Hele eğitim ve sağlığı bunlar bir ele geçirsin yağmalamayı bir tarafa bırakın yasaklar, elitizm başlar." dedi. Çavuşoğlu, İbradı ilçesinde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, ilçede konut sıkıntısı olduğunu ve bu sıkıntıyı TOKİ kanalıyla çözeceklerini ifade etti. İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru'ya ev sahipliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Siyaset ayrı, rekabet ayrı. Yaptığı çalışmaları severiz, sevmeyiz, oy veririz ya da vermeyiz hepsi ayrı. Bana göre saygı ve sevgi çok önemlidir. Mesela Muharrem İnce bugün Batı Trakya'ya gitti. Ben Dışişleri Bakanıyım. Sınırda, geçişlerde sorun var mı? Bakanlığımızı seferber ettik. Müsteşarımız, müsteşar yardımcımız, başkonsolosumuza gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdik. Herkes demokratik bir ortamda vatandaşımızın huzuruna çıksın, mesajlarını versin." dedi.

Türkiye'de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, 16 yılda ülkede çok ilerlemeler kaydedildiğini, büyük hizmetler yapıldığını, vaatlerin fazlasıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Türkiye'nin ekonomisini 16 yılda büyüttüklerini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Türkiye ekonomisi yaklaşık 4 kat büyüdü. Ekonomi büyüdükçe vatandaşın refahı arttı. Savunma sanayisinde milli, yerli üretime geçtik. Kendi tanklarımızı, silahlı insansız hava araçlarımızı üretiyoruz. Terörle mücadelede bunun faydasını çok gördük. Şimdi yerli otomobil projemizi başlattık. Şimdi İnce 'bunu çöpe atacağım. Ne gerek var' diyor. 'Ona ne gerek var, buna ne gerek var' diyor. Milli ne varsa 'gerek yok' diyor. 'Ben giderim Almanya'da BMW'nin fabrikasını gördüm. Oo süper. Gidelim alalım' diyor. Bu bakış açısı. Vatan, millet için hangisinin doğru olduğunu vatandaş değerlendirecek. Bizim bakış açımız ise teknolojide, bilimde çok daha ileri noktaya gitmemiz lazım. Atatürk 'muasır medeniyetlerin üzerine çıkan Türkiye' demiş. Biz de bunun için çalışıyoruz. O yüzden kendi milli teknolojimizi geliştirelim ki kimseye muhtaç kalmayalım. Hoşlanmadıkları zaman hemen 'Onu vermeyiz. Senatoya sormamız lazım.' diyerek bir tüfeği bile almakta zorluk çektiriyorlardı. Şimdi milli piyade tüfeğini de uçağını da tankını da helikopterini de üretiyoruz. Savunma sanayisinde çok ciddi ihracata geçtik."

Ülkedeki atılımları gerçekleştirirken büyük mücadelelere girdiklerinin altını çizen Çavuşoğlu, devletin hantallığı, karmaşık sistem, koalisyon riskleri, devlet içindeki elitizm ile uğraştıklarını kaydetti. Çavuşoğlu, tehdit ve şantajların bir süre sonra boyut değiştirmeye başladığını, ülkenin büyümesini istemeyenlerin terör örgütlerini kullandığını vurguladı. Bu nedenle gezi olayları, 17-25 yargı ve polis darbe girişimi, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunulduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bunların hepsini yendik. PKK, FETÖ, DHKP-C, YPG gibi tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Hepsi içeride ve dışarıda el ele, kol kola. İçeride hepsini inlerine gömdük. Dışarıda da Afrin'de, El Bab'da hainlerin tepesine bindik." dedi. - "Milletin geleceği ve bekası için Cumhur İttifakı'nı kurduk" Irak'ın kuzeyinde bugün 3 şehit verildiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Kuzey Irak'ta ülkemize yönelik bir tehdidi yok etmeye çalışırken bakıyoruz bazı adaylar hepsi birleşmiş terör örgütlerine silah taşıyan, yardım ve yataklık yapan, terör örgütlerinin emrindeki kişileri hapisten çıkartmaya çalışıyorlar. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız. Biz 'yapacağız', bunlar 'yıkacağız' diyorlar. 'Döviz kurlarından, dolardan zarar görsün. Türkiye yıkılsın, belki bize de bir şey düşer' diyen millilikten uzak adaylar var Türkiye'de. Halkımız bunu görüyor. Millet bunun hesabını yapıyor. Biz yerli ve milli ittifak yaptık. Şer ittifakı içine girmedik. Birilerine karşı değil, milletin geleceği ve bekası için Cumhur İttifakı'nı kurduk." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar yaptıklarının binanın temeli olduğunu ve artık cumhurbaşkanlığı sistemi ile Türkiye'nin şaha kalkacağını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bir tanesi kalkmış 'Bu sistemi kaldıracağım' diyor. Nasıl kaldıracaksın? Sen önce millete gideceksin. Millet bu sistemi değiştirmek isterse değiştirebilirsin. Sen bu milletin üstünde değilsin. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet o egemenliği Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden kullanabilir' zihniyetini daha değiştirmemişler. Geçti o günler. Bu sistemde güçlü hükümet olacak. Güçlü hükümet demek, icraatçı bir hükümet demek. Geçmişte yaşanılan çatışmalar olmayacak." - "Bugüne kadar yıkamadınız, bundan sonra da yıkamazsınız" "Darbede yıkamadık. Ekonomik saldırı ile yıkarız" diyen ülkeler ve kurumlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Biz de 'topunuz, alayınız gelin' diyoruz. Bugüne kadar yıkamadınız bundan sonra da yıkamazsınız. Emin adımlarla büyüyen bir Türkiye var." şeklinde konuştu. Vatandaşlara "Eğitim ve sağlığı Recep Tayyip Erdoğan dışındaki birisine teslim eder misiniz?" diye soran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: