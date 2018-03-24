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"Bence milli takım çok daha iyi olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "A Milli Futbol Takımı'nın gençleştirilmesiyle ilgili zorlu bir Avrupa Şampiyonası süreci var. Daha iyi olması lazım. Bizi gururlandıran Avrupa'daki lejyoner dediğimiz sporcularımızın Cengiz, Enes, Hakan ve diğerlerinin performansı iyi gidiyor" - "Uyuşturucu ile mücadelede spor çok önemli. O yüzden biz sporun bu gücünü kullanmak için hep beraber özellikle yerel yönetimlerle beraber hareket ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın daha iyi olacağına inandığını ifade etti.

Bakan Bak, AK Parti Zonguldak Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nin ardından Ereğli ilçesine gelerek ilk önce Delihakkı mevkisinde yeni bir stat yapılması konusunda belediye ait arazide incelemede bulundu.

Beyçayırı Stadı'nı gezen Bak, burada futbol antrenmanı yapan sporcularla konuştu. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, daha sonra gençlik merkezini gezdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı da ziyaret eden Bak, burada yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu ile mücadelede spor çok önemli. O yüzden biz sporun bu gücünü kullanmak için hep beraber özellikle yerel yönetimlerle beraber hareket ediyoruz. Gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Keşke daha fazla saha yapsak, onlarca sporcu koştursa." diye konuştu.

Belediye Başkanı Uysal'ı ziyaretinin ardından Bakan Bak, Alaplı ilçesinde de spor tesislerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Bir gazetecinin, "Milli takımın gençleştirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu Bakan Bak, şöyle yanıtladı:

"Yeni bir takım ama dediğim gibi daha çok yol var. A Milli Futbol Takımı'nın gençleştirilmesiyle ilgili zorlu bir Avrupa Şampiyonası süreci var. Daha iyi olması lazım. Bizi gururlandıran, Avrupa'daki lejyoner dediğimiz sporcularımızın Cengiz, Enes, Hakan ve diğerlerinin performansı iyi gidiyor. Bence milli takım çok daha iyi olacak. Ligin sonuna yaklaşıyoruz. Büyük bir çekişme var. İnşallah keyifli süreçte devam eder. Biz Türk futbolunun ve sporunun başarılı olmasını istiyoruz."

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Alaplı Ereğli Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak uyuşturucu Zonguldak

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