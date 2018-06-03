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Benek'i 6 kurşunla yaraladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 14:42 | Son Güncelleme

 BODRUM'da, yavruları bulunan 'Benek' isimli av köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu.

Benek'i 6 kurşunla yaraladılar

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, yavruları bulunan 'Benek' isimli av köpeği, kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Benek, tedaviye alındı.
Bodrum'un Gündoğan Mahallesi'nde, 1 Haziran'da, Bilgisayar Programcısı Berke Dinçman'ın (49) 'İngiliz setter' cinsi 'Benek' isimli köpeğine, otomobille yaklaşan bir kişi tarafından peşpeşe 6 el ateş edildi. 6 yavrusu bulunan köpek, boynu ve sırtına isabet eden kurşunlarla yarandı. Çevre sakinleri tarafından Turgutreis Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğine götürülen Benek'in ameliyatla vücudundaki kurşunlar çıkartıldı. Köpeğin durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Görgü tanıklarından Mehmet Çalık, "Yaklaşık 100 metre ileride sokak kenarında yatan köpeğe otomobilden ateş edildiğini gördüm. Silah seslerini duyduğumda önce çatışma var sandım. Sonra köpeğin acılar içinde havlamasını duydum. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. Daha sonra hayvanseverler köpeği tedavisi için veterinere götürdü" dedi.
Köpeğin sahibi Berke Dinçman savcılığa suç duyurusunda bulunurken, "Hala şoktayım. Köpeğim daha yeni anne olmuştu. Vücuduna isabet eden kurşunların yan yana olması çok yakından ateş edildiğini gösteriyor. Benek İngiliz av köpeği, kesinlikle kimseye saldırmaz. 'Böyle bir şeyi nasıl ve niçin yaparlar, anlayabilmiş değilim. Köpeğim Benek yaşadığı olayın psikolojisinden kurtulmaya çalışıyor. Bunu yapanın yanına kar kalmamalı. Bir an önce bulunup, hakettiği cezayı çekmeli" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Benek'i 6 kurşunla yaraladılarBenek'i 6 kurşunla yaraladılarBenek'i 6 kurşunla yaraladılarBenek'i 6 kurşunla yaraladılar

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