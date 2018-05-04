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Benekli semender ve yavruları doğaya bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:55 | Son Güncelleme

Malatya'nın Kale ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan ve yetkililerin gelmesi beklendiği sırada 21 yavru dünyaya getiren Anadolu benekli semenderi ile yavruları doğal ortamına bırakıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan ve 21 yavru dünyaya getiren Anadolu benekli semenderi ile yavruları doğal ortamına bırakıldı.

İmam İsmail Sekman, Erdemli Mahallesi Gevuran mezrasındaki bir çeşme yakınında nesli tükenmekle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan Anadolu benekli semenderi buldu.

Semenderin hareket etmediğini fark eden Sekman, yaralı olabileceğini düşündüğü hayvanı içine su doldurduğu kovaya koydu.

Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürlüğüne bildiren Sekman, yetkilerin gelmesini beklediği sırada, semender 21 yavru dünyaya getirdi.

Yetkililer, durumlarının iyi olduğunu belirlenen hayvanları doğal ortamına bıraktı.

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Erdemli İmam ismail sekman kale Malatya türk semenderi

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