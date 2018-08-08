Benfica-Fenerbahçe maçının Portekiz basınında yansımaları

Mustafa AKIN / Lizbon,(DHA)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Benfica'nın Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesi Portekiz basınında geniş yer buldu.
BENFICA TÜRKİYE'DE ACI ÇEKECEK
Dün akşam Luz Stadı'nda oynanan mücadeleyi manşetlerine taşıyan gazetelerden A Bola, Benfica'nın avantaj sağladığını ancak evinde fırsatı iyi değerlendiremediğini yazdı. Portekiz gazetesi Fenerbahçe'nin karşılaşmada korkusuzca oyun sergilediğini, 69'uncu dakikada Cervi'nin attığı golün tur için yetersiz olduğunu ve Benfica'nın Türkiye'de acı çekeceğini kaydetti. A Bola ayrıca karşılaşmada Portekiz temsilcisine galibiyeti getiren Cervi'nin her zamanki gibi takımı için elinden geleni yaptığını ifade etti.
Record gazetesi Cervi'nin fotoğrafını kullandığı kapağında kartalların avantajlı olduğunu yazdı. Record ayrıca Benfica'nın ikinci devre daha iyi bir oyun sergileyerek üstünlüğünü gösterdi ifadelerini kullandı.
O Jogo gazetesi, Benfica'ya galibiyeti getiren golü 63'üncü dakikada Ferreya'nın yerine oyuna giren Castillo'nun atmak istediğini ancak Cervi'nin 69'uncu dakikada top ağlara gönderdiğini yazdı.
Correio da Manha gazetesi ise Cervi'nin kartalları rotada tuttuğunu ifade etti. Gazete ayrıca Benfica'nın 14 Ağustos'ta oynanacak ikinci maç için avantaj yakaladığını ancak bu avantajın yetersiz olacağını kaydetti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bayiden detaylar
-Gazetelerden görüntüler
-Haberlerden detaylar
(FOTOĞRAFLI)
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