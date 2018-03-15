HABER

Beni bekle... Minik kalpli meleğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

İRAN'daki  uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı.

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İRAN'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran'a "Minik kalpli" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, "Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty'n" dedi.

Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

Üniversite rektörünün giysisi olay olduÜniversite rektörünün giysisi olay oldu
Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?
Eşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldıEşini kayınbiraderine öldürttü! Ceza indirimi aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vali Tutulmaz Emirdağ Devlet Hastanesini ziyaret etti

Vali Tutulmaz Emirdağ Devlet Hastanesini ziyaret etti

Diyarbakır’da teröristlerin sığınağından çıktı! Gizlenme ağı…

Diyarbakır’da teröristlerin sığınağından çıktı! Gizlenme ağı…

Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

Doğaya deniz bisikleti bile atmışlar

Ev kadınları, Afrin’deki askerler için boyunluk ördü

Ev kadınları, Afrin’deki askerler için boyunluk ördü

Mamak’taki çalışmaları yerinde incelediler

Mamak’taki çalışmaları yerinde incelediler

Sıhhiye vagonu müze oldu

Sıhhiye vagonu müze oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.