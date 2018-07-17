"Benim için sadece bir şarkının ruhu önemli"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Müzisyen Tuğçe Tayfur, yaşamında anne ve babasını örnek aldığını söyleyerek, "Şu an benim için hayatımda sadece müzik var. Benim gönlümden geçen de yaptığım işte en iyisi olmak. Çünkü bir tarafta Ferdi Tayfur, bir tarafta Necla Nazır var. Onlar gibi saygı değer bir sanatçı olmak istiyorum." dedi. Sinema oyuncusu Necla Nazır ile ses sanatçısı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, sanatçı bir aileden gelmesinin kariyerine yansımalarını ve yeni projeleriyle ilgili gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi. Müzik hayatına henüz çocukken piyano ve keman eğitimiyle başlayan genç isim, 13 yaşına kadar oyuncu olmak istediğini dile getirdi. Tuğçe Tayfur, babasının vasıtasıyla müzik alanına ilgi duymaya başladığının altını çizerek, "Bir gün babam beni stüdyoya davet edip, 'bana vokal yap' dediğinde, stüdyonun diğer tarafına geçtim ve 'Evet ben şarkı söyleyeceğim. İnsanlara bu pencereden bakacağım' dedim." ifadelerini kullandı. - "Babamla alakaIı dilediğim her şey oldu"

Babasının önce eğitim alması yönündeki tavsiyesine işaret eden genç müzisyen, şunları kaydetti: "Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve tasarım okudum ama müziği hiçbir zaman bırakmadım. Grup kurdum. Deneysel çalışmalar yaptım ve sonunda kendi benliğimi buldum. Grubumuzla çok güzel şeyler yaptık. Beyoğlu'nda tramvay yolunda bir aşağı, bir yukarı çok fazla şarkı söyledik. Çok güzel ve eğlenceliydi." Çoğunlukla arabesk eserler seslendiren Tayfur, arabeskin kendisi için vazgeçilmez bir müzik türü olduğuna dikkati çekerek, "Arabeske yönelmek benim tercihimdi. Çok ufak yaşlarda, tabii ki babanızın şarkılarıyla büyüyorsunuz. Bizim evimizde hiçbir zaman müzik eksik olmazdı. Belki bundan kaynaklanıyor. Çıkaracağım yeni single, pop türünde olsa da benim ruhumdan gelen arabesk şarkılar söylemek." dedi. Tuğçe Tayfur, müzik çalışmaları konusunda babası Ferdi Tayfur'un her zaman destek verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Babam, 'Babamın Şarkıları' albümümde şiir okudu. 'İçim Yanar' adlı parçada beraber düet yaptık. Klibimde oynadı ve en son yıl başında beraber Kıbrıs'ta konser verdik. Babamla alakaIı içimden gelen, dilediğim her şey oldu. O benim için derya deniz. Hep yanımda olsun, benimle şarkı söylesin. Ondan isteklerim bitmez. Babam benim bestelerimi de seviyor. Çünkü ben 13 yaşımdan beri babama beste veriyorum. Onun albümünde de bir çok bestem var."

- "Benim için şarkının ruhu önemli" Anne ve babasını ideal örnek olarak gördüğünün altını çizen Tayfur, oyunculuğa ilişkin düşüncelerini ise şu sözlerle aktardı: "Sanatın içinde olmuş olabilirim. Annem Yeşilçam starlarından olabilir ama o annem. Benden ne çıkar bilmiyorum. Hayatımda klipten başka herhangi bir yerde rol almadım. Rolü ezberlemek, rolün içine girmek, gelecek senaryonun bana uygun olup olmadığını düşünmek. Bunlar çok uzun süreli şeyler ama sanat sonsuz. Eğer insanda yetenek varsa bence her daldaki elmadan tatmalı. Genelde annem ve klip çektiğim yönetmenler 'Neden oyuncu olmuyorsun' diyorlar. Hayırlısı, diyorum. Müzik başka benim için. Ben hayatı çok fazla uzun vadeli düşünerek yaşayanlardan değilim. Çünkü uzun planlar yapmak beni korkutuyor. Çabalıyorum yapmak istediğim şeyler var. En azından onları yoluna koyuyorum. En son dinleyicilere kalıyor. Şu an benim için hayatımda sadece müzik var. Benim gönlümden geçen de yaptığım işte en iyisi olmak. Çünkü bir tarafta Ferdi Tayfur, bir tarafta Necla Nazır var. Onlar gibi saygı değer bir sanatçı olmak istiyorum."

Genç şarkıcı, Arap dünyasından sanatçılarla ortak çalışmalara imza atabileceğini sözlerine ekleyerek, "Orta Doğu'daki sanatçılarla düet yapmak neden olmasın. Müzik evrenseldir. Arapçayı bilmesem bile yaptığım müzikle, şarkının melodisiyle birlikte, anlamadığınız şeyin aslında ne kadar anlamlı olduğunu anlıyorsunuz. Benim için kimle ne yaptığım değil şarkının ruhu önemli aslında." değerlendirmesinde bulundu. - "Göstermelik" ay sonunda sunulacak Aranjörü Batu Çaldıran'la hazırladığı "Göstermelik" adlı single çalışmasını ay sonunda müzikseverlerle buluşturacağını söyleyen Tayfur, şarkıda aşkı ele alarak, hüsrana uğramış bir kadını anlattığını dile getirdi. Tayfur, şarkının yaza uygun bir pop şarkısı olduğunu kaydederek, söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu belirtti. Tayfur, yeni sezonda televizyonda da yer alabileceğini kaydederek, "Çok büyük bir sürprizle bu sezon televizyonda olabiliriz. Müzik benim için çok ayrı ama televizyonu da seviyorum. Televizyon programı yapmayı da çok istiyorum. O yüzden yavaş yavaş çalışmalarımıza başladık." dedi.