Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 9 yıl önce cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili istinaf mahkemesinde görülen davada, 3 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve Sezgi Kırıt'ın annesi Hanife, babası Hasan Kırıt ve taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri katıldı.
Davanın savcısı, Kırıt'a uyuşturucu verdiğine dair bir eylem tespit edilemediğinden sanıklardan Emine Karpi'nin tahliyesine, diğer sanıklar Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar'ın ise tutukluluklarının devamına karar verilmesini istedi.
Ara kararını açıklayan mahkemeye heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak 3 sanığın da yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmelerini kararlaştırdı.
Heyet duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.
- Karara tepkiler
Aralarında avukatların da bulunduğu kadın derneklerinin temsilcileri, adliye bahçesinde "Sezgi için adalet" yazılı pankart açtı.
Sezgi Kırıt'ın ailesinin avukatı Sibel Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın 7 sene sürdüğünü, daha sonra açılan davada sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini, ancak savcının bu karara itiraz ettiğini hatırlattı.
Tahliye kararına tepki gösteren Önder, "Bütün suç 15 yaşındaki kıza yıkılmış durumda. O konuşamıyor, bizler de konuşamıyoruz sanıyorlar." dedi.
Gözyaşı döken anne Hanife Kırıt, her gün kızının mezarına gittiğini ve üzüntüden kanser olduğunu dile getirerek, "Sanıkları tahliye ettiler, benim kızımı da tahliye etsinler, topraktan çıkarıp bana versinler. Benim acımı hiç dikkate almadılar. Katiller yatağında, benim kızım toprağın altında." diye konuştu.
KADEM Hukuk Komisyonu Başkanı Neslihan Yalçın da kadın cinayetlerinin son bulmasını istediklerini belirterek davanın takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.
- Olay
Antalya'da Ağustos 2009'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın cesedi, Isparta'nın Gönen ilçesi Koçtepe köyünde bulunmuş, olayla ilgili biri kadın 3 kişi gözaltına alınmıştı. Daha önce Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve karara bağlanan davada, tutuklu sanıklar Osman Küçük ile Mehmet Mutlu Kurtlar'a ağırlaştırılmış müebbet ve 21'er yıl hapis, Emine Karpi'ye ise 28 yıl hapis cezası verilmişti. Bu karara davanın savcısı ve sanık avukatları "delil yetersizliği" gerekçesiyle itiraz etmişti.
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