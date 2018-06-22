"Benim kızımı da tahliye etsinler"

Antalya'da 16 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın, 9 yıl önce cinsel istismara uğrayarak öldürülmesiyle ilgili istinaf mahkemesinde görülen davada, 3 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Küçük, Mehmet Mutlu Kurtlar, Emine Karpi ve Sezgi Kırıt'ın annesi Hanife, babası Hasan Kırıt ve taraf avukatlarıyla davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ve Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi avukatları ile bazı sivil toplum kuruluşlarını temsilcileri katıldı.

Davanın savcısı, Kırıt'a uyuşturucu verdiğine dair bir eylem tespit edilemediğinden sanıklardan Emine Karpi'nin tahliyesine, diğer sanıklar Osman Küçük ve Mehmet Mutlu Kurtlar'ın ise tutukluluklarının devamına karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkemeye heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak 3 sanığın da yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmelerini kararlaştırdı.