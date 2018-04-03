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“Benim Komşum Tiyatro” ikinci dönemine başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu işbirliğiyle gerçekleşen “Benim Komşum Tiyatro” projesinin ikinci dönemi 16 Nisan’da başlıyor.Kadıköy Belediyesi desteği ile Kadıköy Tiyatrolar Platformu tarafından gerçekleştirilen “Benim Komşum Tiyatro” projesi başlıyor.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Tiyatrolar Platformu işbirliğiyle gerçekleşen “Benim Komşum Tiyatro” projesinin ikinci dönemi 16 Nisan’da başlıyor.
Kadıköy Belediyesi desteği ile Kadıköy Tiyatrolar Platformu tarafından gerçekleştirilen “Benim Komşum Tiyatro” projesi başlıyor. İlki geçen sene düzenlenen ve mahallelilerle tiyatroyu buluşturacak projede Kadıköylülere tiyatronun mutfağı tanıtılacak. Projede tiyatronun nasıl doğduğu; tiyatronun dünü, bugünü, yarını; dekorun, kostümün, ışığın, müziğin işlevi; bir oyuncunun hazırlığı gibi tiyatroya ilişkin bütün konularda katılımcılara bilgi verilecek ve ayrıca tiyatronun farklı alanlarından sanatçılar seminerler düzenleyecek.
Kadıköy’ün kültür sanat politikalarına katkıda bulunmayı ve bilinçli bir seyirci oluşturmayı hedefleyen “Benim Komşum Tiyatro” projesinin ilki geçen sene düzenlenmişti. Kadıköy’ün 15 mahallesini kapsayan 12 tiyatro grubunun ortaklaşa yürüttüğü çalışmada hem tiyatrolar komşularıyla buluşmuş hem de komşular iyi birer izleyici olmanın inceliklerini ve tiyatronun mutfağını öğrenmişti.
Kadıköy Tiyatroları Platformu bu yıl yapılacak çalışmalara ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Tiyatro nasıl doğdu? Dünü, bugünü ve yarını Ya da 2 saatlik bir oyun için yapılan çalışmaları hiç düşündünüz mü? Bir oyunun nasıl yazıldığını Oyuncunun nasıl ezber yapabildiğini dekorcunun, kostümcünün nasıl çalıştığını ışığın ve müziğin sahnedeki yerini ve bizlerin neler düşlediğini Seyirci ile buluşmanın verdiği heyecanı Oyunun sonuna nasıl geldiğimizi anlamadan alkışlarla uyanmamızı Gelin çayımızı demleyelim, biz mesleğimizi nasıl yapıyoruz, neler yaşıyoruz size anlatalım. Tiyatromuzu, mesleğimizin püf noktalarını, sanatımızı sizinle tanıştıralım. Siz de bize kendinizi anlatın. Kim bilir belki de birlikte kendi hikâyemizi oluşturur, üretebilir, sesimizi hep beraber sahnemizden duyurabiliriz.”
Tamamen ücretsiz “Benim Komşum Tiyatro”ya katılmak için Kadıköy’de ikamet ediyor olmak, 17-35 yaş aralığında olmak ve projeye daha önce katılmamış olmak yeterli.

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