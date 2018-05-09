"Benim Kulübüm Yeşilay", 31 ilde faaliyete geçti

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, 31 ilde hayata geçirdiği "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi 81 ile yaygınlaştıracak.

Projenin 100. etkinliği öğrenci, öğretmen ve Yeşilay gönüllülerinin katılımıyla Fatih'teki Çapa İlkokulu'nda yapıldı.

Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, projenin bağımlılığı önleme programı olduğunu belirterek, Yeşilay'ın etkinliklerle bağımlılığa karşı öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladığını söyledi.

Yılmaz, bugüne kadar 31 ilde, 100 okulda 9 bin öğrenciye ulaşıldığını vurgulayarak, okullardaki Yeşilay kollarını kulüp faaliyeti olarak tekrar canlandırmak istediklerini anlattı. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çocukların kulüp kapsamında hem kendilerine hem de arkadaşlarına yönelik kazanımlar oluşturmasını, nitelikli, verimli çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Projemiz kapsamında ilk defa bir kulübün bir etkinlik kitabı oldu. Yeşilay kulüplerinin, yıl içerisinde neler yapacağı bu etkinlik kitabında Yeşilay uzmanları tarafından oluşturuldu. Okullarda Yeşilay Kulüpleri kurmak, var olanları da canlandırmak amacıyla Yeşilay'ın 80 genç gönüllüsüyle 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesini başlattık."

Projeyi pilot olarak İstanbul'da başlattıklarını belirten Yılmaz, "Şu an 31 ilde projeyi faaliyete geçirdik. Edirne'den Kars'a, 81 ilde bu önemli çalışmayı şubelerimiz vasıtasıyla yaygınlaştıracağız. Bir çocuğa bağımlılık dokunmadan önce dokunmayı, her çocuğun zihninde Yeşilaycılığı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında Yeşilay gönüllüsü gençler, sigaranın zararlarını eğlenceli aktivitelerle öğrencilere anlattı.

