"Benim Kulübüm Yeşilay", 31 ilde faaliyete geçti

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, 31 ilde hayata geçirdiği "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi 81 ile yaygınlaştıracak.
Projenin 100. etkinliği öğrenci, öğretmen ve Yeşilay gönüllülerinin katılımıyla Fatih'teki Çapa İlkokulu'nda yapıldı.
Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, projenin bağımlılığı önleme programı olduğunu belirterek, Yeşilay'ın etkinliklerle bağımlılığa karşı öğrencileri bilinçlendirmeyi amaçladığını söyledi.
Yılmaz, bugüne kadar 31 ilde, 100 okulda 9 bin öğrenciye ulaşıldığını vurgulayarak, okullardaki Yeşilay kollarını kulüp faaliyeti olarak tekrar canlandırmak istediklerini anlattı. Yılmaz, şöyle konuştu:
"Çocukların kulüp kapsamında hem kendilerine hem de arkadaşlarına yönelik kazanımlar oluşturmasını, nitelikli, verimli çalışmaların yapılmasını sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Projemiz kapsamında ilk defa bir kulübün bir etkinlik kitabı oldu. Yeşilay kulüplerinin, yıl içerisinde neler yapacağı bu etkinlik kitabında Yeşilay uzmanları tarafından oluşturuldu. Okullarda Yeşilay Kulüpleri kurmak, var olanları da canlandırmak amacıyla Yeşilay'ın 80 genç gönüllüsüyle 'Benim Kulübüm Yeşilay' projesini başlattık."
Projeyi pilot olarak İstanbul'da başlattıklarını belirten Yılmaz, "Şu an 31 ilde projeyi faaliyete geçirdik. Edirne'den Kars'a, 81 ilde bu önemli çalışmayı şubelerimiz vasıtasıyla yaygınlaştıracağız. Bir çocuğa bağımlılık dokunmadan önce dokunmayı, her çocuğun zihninde Yeşilaycılığı oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.
Etkinlik kapsamında Yeşilay gönüllüsü gençler, sigaranın zararlarını eğlenceli aktivitelerle öğrencilere anlattı.
Dünyanın en güçlü insanları kimler? İşte dünyanın en güçlü insanları! Recep Tayyip Erdoğan kaçıncı sırada?
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan şaşırtan açıklama: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
Bursa'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...
ABD ile Kuzey Kore görüşmesinin ardından flaş gelişme
Çorum'da gizemli kız turizmi
Doğum lekesi sandığı iz ikizi çıktı! Meğer yıllardır bedeninde taşıyormuş
Eski halini gören annesi sanıyor
İbrahim Kalın'dan 'tamam' açıklaması
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum