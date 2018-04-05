Ali Şen'in eşi Benta Şen hayatını kaybetti! Ali Şen'in eşi Benta Şen kimdir?

Türkiye’ye yerleştikten sonra İstanbul, Fatih-Sakalışerif semtinde manav dükkanı açıp işletmeye başlamıştır. Ancak 23 sürdürebilmiştir. Sonra kaynakçı çırağı olarak çalışmaya başladı.Ve askerliğini yapmaya gitti. Askerden sonra Danimarka’ya kaynakçı olarak gitti.

Bente Şen 1944 yılında Danimarka'da doğdu. Ali Şen ile Bente Şen 1963 yılında dünya evine girdi ve 4 çocuk sahibi oldu. Bente Şen Kopenhag'a bağlı Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının kızıydı.

Ali Şen, işçi olarak Danimarka, Kopenhag‘a gitmiştir. 4-5 ay sonra şirketin üçüncü adamı İnspektör oldu. 2 ay sonra da Danimarka’nın tanınmış Ludwigsen-Herman şirketine Genel Müdür olarak geçti. Orada Rödovre semtinde yaşayan varlıklı bir mobilyacının 18 yaşındaki kızı Bente ile yaşadığı aşk sonucunda onunla evlenmiştir. Eşi Bente ile yaşadığı aşk ve zaman içinde işçilikten patronluğa yükselişi, Danimarka’nın resmi televizyon kanalı DR 1 tarafından 2003 yılında hazırlanan “Sınırsız Aşk” adlı bir belgesele konu olmuştur.

Danimarka’da dericilik hayatına başladı. 1967 yılında Türkiye’de ilk kez deri konfeksiyonunu Ali Şen ihraç etti. 1970’lerin başında Japonya’dan ABD’ye ve tüm Avrupa’ya ilk kez deri konfeksiyonunu ihraç etti. 1981 yılında İş Bankası’ndan İzmit’teki batık Kazlı Deri Fabrikasını 5 milyon 800 bin dolara satın aldı. Fabrikanın adını MAGA (Babasının adı) Deri olarak değiştirdi. Avrupa’nın birinci, dünyanısertleşince 1989 yılında işe son verdi.

1986 yılında, ilk Gazprom Türk- Rus Enerji toplantısına Turgut Özal‘ın isteği ile birlikte gitti. Mihail Gorbaçov ile başlayan ve Boris Yeltsin ile devam eden gaz ticaretine, Vladimir Putin‘in iktidara gelmesi ile başladı. Ali Şen Gazprom’un Türkiye’deki ortağıdır.