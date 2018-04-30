Beraat Kandili

ELAZIĞ/SİİRT/BATMAN (AA) - Elazığ, Siirt ve Batman'daki camilerde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Berat Kandili dolayısıyla İl Müftülüğünce tarihi İzzetpaşa Camisi'nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz kılıp, dua eden vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim, mevlid-i şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Elazığlılar, kandil dolayısıyla kentteki diğer camileri de doldurdu.

- Siirt

Siirt'te İl Müftülüğü tarafından Ensar, Ebul Vefa, Abdulhakim Sancak, Çarşı ve Yeni Mahalle camilerinde akşam namazını ardından düzenlenen program, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Abdulhakim Sancak Camisi'nde vaaz veren İl Müftüsü Faruk Arvas, Berat Kandili'nin önemini anlattı.

İl Müftülüğü görevlileri mevlit ile Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahiler okudu.

- Batman

İl Müftülğünce Şevket Başak Camisi'nde düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu, dua edildi.

Programa Batman İl Müftüsü Turgut Erhan’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı.

