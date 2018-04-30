Beraat Kandili coşkuyla idrak edildi

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Berat Kandili nedeniyle vatandaşlar Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilere akın etti.
Akşam ezanından itibaren yerleşkeye gelenler, camilerde namaz kıldı, Kuran-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.
Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Programlardan sonra vatandaşlara süt dağıtıldı.
Ayrıca, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ile Hazreti Eyüp'ün hastalığında çile çektiği belirtilen makamı ziyaret etti.
- Gaziantep
Gaziantep'te vatandaşlar, Berat Kandili dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de namaz kılıp dua etti.
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, kandil gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mevlit okundu.
Cami çıkışında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.
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