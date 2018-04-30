Beraat Kandili coşkuyla idrak edildi

Berat Kandili dolayısıyla Malatya'da camiler doldu, vatandaşlar avluda namaz kıldı.

Malatya'da, kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları Mehmet Şentürk ve Mehmet Şahin mevlit okudu.

Camiye giren vatandaşlara Malatya İl Müftülüğünce gül suyu ve şeker ikram edildi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, vaaz verdi.

Çimen, kandil gecelerinde ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, "Allah kulunun arınması ve durulması için bin bir fırsat tanıyor. Bu fırsatlardan biri de Berat gecesi, adı berat etmek. Suçtan, kusurdan, cezadan, günahtan arınmak ve kurtulmak." diye konuştu.

Vaazın ardından, Çimen vatandaşlarla birlikte namaza durdu.

- Darende

Malatya'nın Darende ilçesindeki, "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu 14. yüzyılda inşa edilen Somuncu Baba Camisi'nde Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi.

Vatandaşlar okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin ardından namaz kıldı.