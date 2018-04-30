Beraat Kandili coşkuyla idrak edildi

Berat Kandili dolayısıyla Malatya'da camiler doldu, vatandaşlar avluda namaz kıldı.
Malatya'da, kent merkezindeki tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları Mehmet Şentürk ve Mehmet Şahin mevlit okudu.
Camiye giren vatandaşlara Malatya İl Müftülüğünce gül suyu ve şeker ikram edildi.
İl Müftü Yardımcısı Mehmet Emin Yılmaz'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, vaaz verdi.
Çimen, kandil gecelerinde ayrı bir güzellik olduğunu belirterek, "Allah kulunun arınması ve durulması için bin bir fırsat tanıyor. Bu fırsatlardan biri de Berat gecesi, adı berat etmek. Suçtan, kusurdan, cezadan, günahtan arınmak ve kurtulmak." diye konuştu.
Vaazın ardından, Çimen vatandaşlarla birlikte namaza durdu.
- Darende
Malatya'nın Darende ilçesindeki, "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu 14. yüzyılda inşa edilen Somuncu Baba Camisi'nde Berat Kandili nedeniyle program düzenlendi.
Vatandaşlar okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile ilahilerin ardından namaz kıldı.
Tüm şehitler için okunan duanın ardından program sona erdi.
- Adıyaman
Adıyaman’da vatandaşlar Berat Kandili gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Kent merkezindeki Ulu Cami'de düzenlenen programda çok sayıda vatandaş,camiye gelerek dua etti.
Programda İl Müftü Yardımcısı Musa Çiftçi vaaz verdi. Vatandaşlar dua ederek namaz kıldı. Namazın ardından vatandaşlar salavat getirdi.
Cami çıkışı sonrası vatandaşlara tatlı dağıtıldı.
- Kilis
Kilis'te vatandaşlar, Berat Kandili gecesi dolayısıyla camiler doldu taştı.
Ballıoğlu Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kilis Belediyesi 'Şefkat Timi' ekiplerince vatandaşlara lokum dağıtılıp gül suyu ikram edildi.
Cami İmamı Cuma Özdemir, kandil gecesinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve ibadet ederek geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından mevlit okutuldu.
- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta Berat Kandil dolayısıyla vatandaşlar camilere sığmadı.
Türkiye'nin en büyük üçüncü camisi olan Abdulhamithan Camisi'ne gelen vatandaşlar namaz kılıp dua ederek geceyi huşu içinde geçirdi.
Programda, İl Müftü Celal Sürgeç, vaaz verdi. Kur'an-ı Kerim tilaveti mevlit okundu.
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