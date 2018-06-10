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 Berat Albayrak: Camiamızın derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze töreni için Fatih Camii'ne gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan Demirören'in Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yapan çok kıymetli bir iş insanı olduğunu söyledi. Albayrak, "Malumunuz enerji sektöründe de kendisinin çok önemli yatırımları vardı ki enerji sektörü gibi uluslararası oyuncuların çok olduğu bir sektörde yerli bir grup olarak önemli yatırımlarla Türk enerji camiasına öncülük etti. Tekrardan camiamızın derin üzüntüsünü ifade etmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah bu ve benzeri yerli grupların Türk sanayimize inanan, ülkemiz ekonomisine inanan firmaların sayısının artması temennisiyle tekrardan başımız sağ olsun" dedi.

(FOTOĞRAF)

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Fotoğraflar // Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyorFotoğraflar // Erdoğan Demirören için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor
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