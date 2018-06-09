HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Berat Albayrak hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 10:21 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berat Albayrak’ın tüm seçmenlere telefon yoluyla gönderdiği mesajlar dikkat çekmişti. Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler, ‘kişisel verilerin izinsiz paylaşılmasının ve kullanılması'nın suç olduğunu belirterek suç duyurusunda bulundu

Berat Albayrak hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet'in haberine göre; Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler bugün AK Parti 1. Bölge milletvekili adayı Berat Albayrak hakkında “kişisel verilerine" izinsiz eriştiği ve kullandığı, kişisel verilerle ilgili kuralları ihlal ettiği için suç duyurusunda bulundu.

Albayrak, geçen hafta 1. Bölge’deki seçmenlere iki kez cep telefonuyla mesaj göndermişti. Bazı kullanıcılar izni olmadan telefon numarasına erişildiğini belirterek sosyal medyada tepki göstermişti.

Güler, bugün AK Parti 1. Bölge Milletvekili Berat Albayrak hakkında "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 55/B maddesinin ihlal ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.

İlgili madde “iletişim araçları ve internette propaganda”ya ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Albayrak’ın gönderdiği mesaj şöyle;

  • Türkiye karar verecek. İstikrar ile daha müreffeh bir gelecek için bir kez daha AK PARTİ AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYI BERAT ALBAYRAK

'KİŞİSEL BİLGİLERİ PAYLAŞILAN HERKES SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI'

Kişisel verilere izinsiz erişim sağlayan kurumun da belirlenmesini isteyen Güler, herkesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdüUsulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Kanada Büyükelçiliği ve Şişli Belediyesi sokak iftarı düzenlediKanada Büyükelçiliği ve Şişli Belediyesi sokak iftarı düzenledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berat Albayrak seçim 2018 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yönelik sert sözlerinin nedeni belli oldu! İşte o isim

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Burak Özçivit kendini yemeğe verdi! Son halini görenler tanıyamadı

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Muharrem İnce: Seçilemezsem siyaseti bırakırım ama bir şartla...

Okuyucu Yorumları 2 yorum
süleyman soylu da telefonlarımıza mesaj yolladı. demekki bu berileri paylaşıyorlar.
süleyman soylu da telefonlarımıza seçim mesajı gönderdi. demekki paylaşılıyor kişisel veriler.
Diğer Haberler
TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

TSK'nın sınırdaki kaleleri hazır! Dünyada Çin Seddi ve ABD-Meksika duvarından sonra 3. olacak

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Son dakika! Nurettin Canikli'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika! Nurettin Canikli'den flaş Münbiç açıklaması

Fuhuş operasyonunda pes dedirten ayrıntı

Fuhuş operasyonunda pes dedirten ayrıntı

FETÖ belgeseli durdurmak için 1 milyon Euro ödedi

FETÖ belgeseli durdurmak için 1 milyon Euro ödedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.