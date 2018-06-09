Berat Albayrak hakkında suç duyurusu

Cumhuriyet'in haberine göre; Bu Düzen Değişmeli Platformu İstanbul 1. Bölge bağımsız milletvekili adayı Aydemir Güler bugün AK Parti 1. Bölge milletvekili adayı Berat Albayrak hakkında “kişisel verilerine" izinsiz eriştiği ve kullandığı, kişisel verilerle ilgili kuralları ihlal ettiği için suç duyurusunda bulundu.
Albayrak, geçen hafta 1. Bölge’deki seçmenlere iki kez cep telefonuyla mesaj göndermişti. Bazı kullanıcılar izni olmadan telefon numarasına erişildiğini belirterek sosyal medyada tepki göstermişti.
Güler, bugün AK Parti 1. Bölge Milletvekili Berat Albayrak hakkında "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un 55/B maddesinin ihlal ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
İlgili madde “iletişim araçları ve internette propaganda”ya ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.
Albayrak’ın gönderdiği mesaj şöyle;
'KİŞİSEL BİLGİLERİ PAYLAŞILAN HERKES SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMALI'
Kişisel verilere izinsiz erişim sağlayan kurumun da belirlenmesini isteyen Güler, herkesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.
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