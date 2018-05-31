Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nde “Fatih” isimli sondaj gemisi için düzenlenen törende konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında AK Parti'li bir seçmenin, “Valla Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız” dediğini aktardı.
İşte Berat Albayrak'ın açıklaması;
"Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye'de AK Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, "Vallahi AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız". Yani AK Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş. Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 'Fatih'i bugün Antalya'ya yolcu edeceğiz. Rabbim bizleri hedeflerimiz doğrultusunda mahçup etmesin.
Terör örgütü Asala üyesi Levon Ekmekçiyan’ın cesedi yerine ailesine köpek kemikleri gönderildi
Yeni operasyon sinyali: Fırat'ın batısı tamam doğusu da olacak
İstanbul Kağıthane'de dayakçı kocaya kafa atan belediye işçisi konuştu
Eskişehir'de lağım fareleri mahalleliyi canından bezdirdi! Kadınlar belediyeye koştu...
Nagehan Alçı paylaşımları Twitter'ı salladı
ABD Pasifik Kuvvetleri Komutanı Oramiral Harry Harris ülkesine yönelik en büyük tehdidi açıkladı
Pakistan sıcaktan kavruluyor: 44 derece
Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması
Donald Trump ile ilgili flaş iddia: Yanlışlıkla ABD'nin sırlarını ifşa etti
WhatsApp'ta bir dönemin sonu! Artık herkes kullanamayacak: Yaş sınırı geliyor
Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin
Okuyucu Yorumları 26 yorum