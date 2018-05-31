Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nde “Fatih” isimli sondaj gemisi için düzenlenen törende konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında AK Parti'li bir seçmenin, “Valla Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız” dediğini aktardı.

İşte Berat Albayrak'ın açıklaması;

"Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye'de AK Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, "Vallahi AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız". Yani AK Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş. Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 'Fatih'i bugün Antalya'ya yolcu edeceğiz. Rabbim bizleri hedeflerimiz doğrultusunda mahçup etmesin.

