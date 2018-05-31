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Berat Albayrak ile AK Partili seçmen arasında ilginç diyalog: Cumhurbaşkanımız Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:08 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Partili bir seçmen ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Albayrak seçmenin “Vallahi AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, vallahi inanırız” dediğini aktardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kocaeli'nde “Fatih” isimli sondaj gemisi için düzenlenen törende konuştu. Bakan Albayrak konuşmasında AK Parti'li bir seçmenin, “Valla Ak Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız” dediğini aktardı.

İşte Berat Albayrak'ın açıklaması;

"Birileri konuşuyor. Birileri de yapıyor. Türkiye'de AK Parti olarak biz hep yapan tarafında olduk. Geçenlerde seçmen vatandaşlarımızla konuşurken, biri dedi ki, "Vallahi AK Parti'ye o kadar güveniyoruz ki Sayın Bakanım. Cumhurbaşkanımız çıksa, şuradan Ay'a kadar 4 şeritli yol yapacağım dese, Vallahi inanırız". Yani AK Parti çıtayı öyle bir noktaya koydu ki, icraat ve hayata geçirme noktasında böyle bir teveccühe mazhar olmuş. Sondaj gemimize güçlü mirasımızı yaşatması ve yeni dönemi başlatması için 'Fatih' ismini koyduk. 'Fatih'i bugün Antalya'ya yolcu edeceğiz. Rabbim bizleri hedeflerimiz doğrultusunda mahçup etmesin.

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
Bizde onu diyoruz iste her b*ka inaniyorsunuz suruler halinde.
zaten sorun burada.
yani mallıkta sınır tanımıyoruz demek istemiş seçmen.
Cennete 4 şerit yaptık deyin %75 oy oranı garanti.HÜLOOOĞĞĞĞ....
ona ne hacet. beyin olmadığı için inanırsınız tabi. bugüne kadar hep inandınız hala inanıyorsunuz. size inanmazsınız diyen mi oldu :)
iste olay bu zaten makarnacilar kimse NASIL YAPACAN diye sorgulayacak çıkmaz içinizden
akp secmani işte ne beklersinki
Bu devirde böyle mal
Dalga geçiyorlar insanlarla
Sıkıntılı olan o işte boş hayallere kapılmayın. Biraz ayağınız yere bassın. Üst yapıyı geçtik, son yağmurlarda altyapıları gördük.
15 Temmuz gecesi de Cumhurbaşkanı konuşma yaparken bu şekilde gülüyordu.
iste bu kadar koyun secmen he bide rayli sistem yapsin
AYakkabi almaya para yok
cahil çok bizde şaşırmayız
Vallahi ben de akp seçmeninin öyle düşündüğüne inanıyorum...
CEHALETİN DORUĞA ÇIKTIĞI AN BUNA DERLER.VE BUNLARA MÜSLÜMAN DİYORUZ.ALLAHTAN KORMUYORMUSUNUZ BİRDE VALLAHİ DİYORSUNUZ.İNSANLARIN AKLIYLA DALGA GEÇİYORSUNUZ..ATEİSTLER SİZDEN DÜRÜSTLER..YALAN SÖYLEYİP BİRDE VALLAHİ DEMEZLER ENZAINDAN.
ALIN SIZE BUNLARA OY VERENLERIN ZEKA DÜZEYİ . SORGULAMA YETİSİNDEN MAHRUM . KURMA KOLU ÇEKİLİ OYUNCAK MİSALİ DÜŞÜNEMEYEN ZAVALLILAR SÜRÜSÜ . AMA OLSUN YOL YAPTI
o kadar kafa çalışıyor yani hayretle gülüyorum resmen
ihaleyi kimin alacağına bağlı o iş.ayrıca milletin vergileriyle,halkın parasıyla yapılıyor bu yollar,camiler,köprüler,hastaneler,okullar,kanallar.ihaleleri alanlar da köşeyi dönüyor tabii.cebinden yapmıyor c.b tüm bunları.bu savurganlık yüzünden dolar 5 tl oldu zaten.
vatandaşta amma saçmalamış. bu kadarda teslim olmayalım kimseye arkadaşlar ..tamam reis reistir amma mantıklı olanı yapar o..
iyi Berat projesi hazır seçimden sonra başlıyoruz zaten dememiş:))
bu kadar salak yerine koymayın seçmeninizi
yarattıkları cehaletten nasılda övgüyle söz ediyorlar.Ama fazla güvenmeyin o 4 şeritli yola inanan seçmene.Yarın bir başkası makarnadan fazlasını verirse,şeytan diye taşlarlar sizi haberiniz olsun.
bu tipe ne bakanlığı hiç yakışmıyor hani kafası çalışan biri olsa gene neyse
Nokta. Durumun izahı budur.
son derece trajik bir seçmen kitlesi. kendileri demedi mi? ''eğitim seviyesi yükseldikçe bize oy veren sayısı düşüyor'' diye. eğitim şart..
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