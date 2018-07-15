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Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 03:43 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter Hesabından 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 2. yıl dönümünde, konuyla ilgili bir video paylaşımı yaptı.

Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı

15 Temmuz hain darbe girişimin 2. yıl dönümünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Berat Albayrak paylaşımında ;

"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.

O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. " ifadelerini kullandı..

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Anahtar Kelimeler:
15temmuz2017 Albayrak

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