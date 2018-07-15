Berat Albayrak'tan '15 Temmuz' paylaşımı

15 Temmuz hain darbe girişimin 2. yıl dönümünde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayak, Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.
Bakan Berat Albayrak paylaşımında ;
"15 Temmuz'da, binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi, kutsalları uğrunda canını vermekten çekinmeyeceğini gösteren bu kahraman milletin ferdi olmaktan gurur duyuyorum.
O gece şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. " ifadelerini kullandı..
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