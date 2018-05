BERAT ALBAYRAK'TAN YABANCI YATIRIMCILARA MESAJ...

"TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPAN HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİ VE KAYBETMEYECEK" Haber-Kamera: Enver ALAS - Taner YENER / İSTANBUL,DHA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, uluslararası alanda bilinen global yatırım şirketlerinin Türkiye'ye ilgisinin önemli bir noktada olduğunu belirterek, "Dünyada ticaret savaşlarının yaşandığı bir dönemde Türkiye, yatırımcılar için güvenli bir liman olmaya devam ediyor ve devam edecek. Hep şunu savunduk; Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi ve kaybetmeyecek. Yeni dönemde yeni bir hikaye yazacak Türkiye var" diye konuştu.

Berat Albayrak, İstanbul Şişli'de düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar Derneği(YASED) İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılışında konuşan Bakan Albayrak, Türkiye'nin son 16 yıldır her anlamda büyük bir değişim ve restorasyon geçirdiğini, Türk ekonomisinin de bu süreçte bütün kamburlarından kurtularak, hızlı bir toparlanma ve büyüme sürecine girdiğini söyledi.

Albayrak, "Bu başarının arkasında 'istikrar', 'güçlü liderlik' ve 'güven' yatıyor. Türkiye ekonomisi bu sayede 3,5 - 4 katlık bir büyüme gerçekleştirdi. Çift haneli büyüme rakamlarıyla dünya rekorları kırdı, yüksek büyüme oranlarıyla Avrupa Birliği ve OECD ülkelerini fersah fersah geride bıraktı. Bugün dünyadaki en büyük 10 projenin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. İhracat rakamlarında Türkiye tarihinin zirvesini gördük ve her ay yeni rekorlar kırarak büyümeye devam ediyoruz. İleri teknoloji yoğunluklu ürünlerin ihracattaki payını her geçen gün artıran bir Türkiye var. Ekonomide çarkların döndüğünü gösteren sanayi üretim endeksi 2018 yılı sonu itibarıyla 146,8 puana ulaşarak tüm zamanları rekorunu kırdı. 2003-2017 arası kamu-özel ortak yatırımları önceki 15 4 kattan fazla artışla yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı" dedi.

"BU YIL EKONOMİDE ÇOK DAHA PARLAK BİR PERFORMANS ORTAYA KOYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli sistemiyle yeni bir Türkiye sürecinin başladığını anlatan Bakan Albayrak, "Türkiye'de kesintisiz istikrar dönemi dediğimiz yeni bir döneme giriyoruz. Siyasi istikrarın olduğu yerde güven, güvenin olduğu yerde yatırım ve ekonomik büyüme vardır. 24 haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı imkanlarla yerli ve yabancı yatırım hamlelerini hızlandırarak, çok daha hızlı bir ivme yakalayacağız. Ekonomik büyüme, bu yeni atılacak adımlarla hız kesmeden devam edecek. Sağladığımız teşvikler, ihracattaki iyileşme, finansman imkanlarının kolaylaştırılması ve artan yatırımlarla bu yıl ekonomide inşallah çok daha parlak bir performans ortaya koyacağız" diye konuştu. "YATIRIMCILAR TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNİ ÇOK NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜYOR"

Türkiye'nin yatırımcılara her anlamda fırsatlar sunduğunu aktaran Berat Albayrak, Türkiye'nin geçmiş tecrübeleriyle 'kazan-kazan' ilkesiyle bunu ortaya koyduğu dile getirdi. Bakan Albayrak, ulaşım, lojistik, enerji ve çevre alanlarındaki gelişmiş altyapısıyla Türkiye'nin yatırımcılara, hedef pazarlara ulaşma noktasında avantajlar sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Ekonominin yarısı finansal göstergeler ise diğer yarısı psikolojik ve algıya dayalı göstergelerdir. Yatırımcılar, her türlü çarpıtmaya, tezvirata rağmen Türkiye'nin potansiyelini çok net bir şekilde görüyor. Hem de böyle bir coğrafyada; dünyanın bölgesel ve küresel krizleri Türkiye'nin etrafındaki coğrafyada yaşanıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren mevcut firmalar, mevcut işlerini daha da derinleştirerek yatırımlarını artırıyor. Türkiye bu anlamda piyasasına girmek isteyen tüm firmalara çok daha büyük ve yeni fırsatlar sunuyor. Ancak Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın her türlü zorluğuna rağmen güçlü liderlik ve siyasi istikrarla Türkiye'nin daha da büyüceğini, tüm bu çerçevede baktığımızda bütün paydaşlar farkında ve biliyor.

TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPAN HER FİRMA TÜRK FİRMASIDIR

Yeni dönemde yatırımcılar, işlerini öngörülebilir bir zaman diliminde hiçbir bürokratik sürece takılmadan bitirebileceği bir süreç başlıyor. Uzun vadeli yatırımların önü daha da açılıyor. Menşei ne olursa olsun Türkiye'de yatırım yapan her firma Türk firmasıdır. Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi bugüne kadar Türkiye'ye yatırım yapıp da pişman olan firma sayısı neredeyse yok. Bu çerçeveden bakıldığında da enerji sektöründe de müthiş bir sinerji yakaladık. 2017'de doğrudan enerji yatırımlarında, madencilik noktasında bu sektörün aldığı pay yaklaşık yüzde 14,3 yüzde 15'i buldu." ENERJİ SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK BÜYÜMEYE KATKISI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin yatırım ortamı ve cazip büyüyen eko sistemiyle bir süreç ortaya koyduğunu ve bu sayede en Doğu'dan en Batı'ya dünyanın her bölgesinden yatırım çekmeye devam ettiğini kaydetti. Enerji sektörünün de Türkiye'nin büyümesi noktasında dinamosu, lokomotifi olmaya devam edeceğini vurgulayan Albayrak, "Türkiye büyüyen ekonomisi, artan nüfusu ve kentleşme oranıyla yatırımcılar için büyük fırsatları bünyesinde barındırmaya devam ediyor. Diğer yandan artan enerji ve büyüme talebine dayalı son dönem temeli atılan ve 20 milyar doları aşan yabancı yatırımıyla, Akkuyu Nükleer Santrali'nin atıldığı bu süreç nükleer enerjide de yeni bir döneme girdiğimizin önemli bir noktası oldu" şeklinde konuştu.