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Berat Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 22:25 | Son Güncelleme

Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili idrak edildi

Hatay'da, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde Berat Kandili, dualarla idrak edildi.

Caminin dolması nedeniyle bazı vatandaşlar avluya serilen halılar veya yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde namazlarını kıldı.

Kandil dolayısıyla düzenlenen programda İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu vaaz verdi.

Gecede Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit okunup, dualar edildi.

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Anahtar Kelimeler:
beraatkandili habibi neccar hatay

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