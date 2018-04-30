IĞDIR/AĞRI (AA) - Iğdır ve Ağrı'daki camilerde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Iğdır Ulu Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yoğun katılımın olduğu programın sonunda cemaate lokum ikram edildi.

Vatandaşlar, kandil dolayısıyla kentteki diğer camileri de doldurdu.

- Ağrı

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde Berat Kandili dolayıyla program düzenlendi.

Eleşkirt Merkez Camisi'nde akşam namazını müteakiben düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Kürtçe ve Türkçe mevlitlerin okunduğu program ilahilerle devam etti.

İlçe Müftüsü Sait Yıldız, vaazında, "Berat, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak demektir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden kurtulup ilahi bağışa ermeleri umulduğu için de Berat Gecesi denmiştir. Biz de bu mübarek gecede bol bol dua edelim." dedi.

Cami çıkışında cemaate ikramda da bulunuldu.

