Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı. Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayan kişiler de avluda geceyi idrak etti. Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi. - Eskişehir Eskişehir'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu. Kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Cami çıkışlarında vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı, kandil simidi dağıtıldı. - Çanakkale Çanakkale'de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi. İl merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda camide Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programlara katılanlara cami çıkışında pilav, lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Kütahya Kütahya'da, Berat Kandili camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, mevlit ve dualarla idrak edildi. Kütahya Müftülüğü, Berat Kandili dolayısıyla Tarihi Ulu Cami'de program düzenledi. Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, verdiği vaazda, kandil gecelerinin Allah'ın insanlığa birer ikramı olduğunu, bu gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu gecenin ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirten Hazırlar, ''Bu mübarek gecenin bize sunduğu manevi iklimde beraatımızı almamızın Yüce Rabbimizin ilahi mesajına kulak vermekle, sevgili peygamberimizin bizlere miras bırakmış olduğu sünnetini ve ahlaki erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha anlarız.'' diye konuştu. Kütahya Belediyesi, kılınan namazın ardından vatandaşlara helva ikramında bulundu. - Yalova Yalova'da Berat kandili dolayısıyla Merkez Camisi'nde program düzenlendi. Akşam namazının ardından başlayan programda, ilahiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit okundu.