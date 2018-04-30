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Berat Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 23:20 | Son Güncelleme

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de vatandaşlar camilere yoğun ilgi gösterdi

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Bursa'da Tarihi Ulu Camii ve Emir Sultan Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Camilerdeki kandil programlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar dua edip namaz kıldı.

Vatandaşların doldurduğu camiye sığmayan kişiler de avluda geceyi idrak etti.

Cami çıkışlarında hayırseverler tarafından vatandaşlara tatlı ikram edildi.

- Eskişehir

Eskişehir'de vatandaşlar, kandil dolayısıyla başta Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi olmak üzere kentteki birçok camiyi doldurdu.

Kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Cami çıkışlarında vatandaşlara gül suyu ve lokum ikramı yapıldı, kandil simidi dağıtıldı.

- Çanakkale

Çanakkale'de kandil dolayısıyla vatandaşlar camilerdeki programlara ilgi gösterdi.

İl merkezi ve ilçelerdeki çok sayıda camide Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programlara katılanlara cami çıkışında pilav, lokum ve gül suyu ikram edildi.

- Kütahya

Kütahya'da, Berat Kandili camilerde Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi, mevlit ve dualarla idrak edildi.

Kütahya Müftülüğü, Berat Kandili dolayısıyla Tarihi Ulu Cami'de program düzenledi.

Programa katılan vatandaşlar, namaz kılıp dua etti.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, verdiği vaazda, kandil gecelerinin Allah'ın insanlığa birer ikramı olduğunu, bu gecelerin en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bu gecenin ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirten Hazırlar, ''Bu mübarek gecenin bize sunduğu manevi iklimde beraatımızı almamızın Yüce Rabbimizin ilahi mesajına kulak vermekle, sevgili peygamberimizin bizlere miras bırakmış olduğu sünnetini ve ahlaki erdemleri hayatımıza yansıtmakla mümkün olacağını bir kez daha anlarız.'' diye konuştu.

Kütahya Belediyesi, kılınan namazın ardından vatandaşlara helva ikramında bulundu.

- Yalova

Yalova'da Berat kandili dolayısıyla Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının ardından başlayan programda, ilahiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlit okundu.

Her yaştan camiyi dolduran vatandaşlar namaz kılıp dua etti.

Yatsı namazı sonrası cami çıkışı vatandaşlara ikramda bulunuldu.

- Bilecik

Kandil dolayısıyla Bilecik merkez ve Bozüyük ilçesindeki camilere vatandaşlar akın etti.

Bilecik merkezde bulunan Kayıboyu Camisi ve Osmangazi Camisi'nde düzenlenen programlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Osmangazi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, mevlit ve duaların okunmasının ardından yatsı namazı kılındı.

Bozüyük ilçesinde de Yenidoğan ve Kasımpaşa camilerindeki programa yoğun ilgi oldu.

- Balıkesir

Balıkesir'de camilere sığmayan cemaat avluda namazını kıldı.

Kent merkezindeki Tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayan vatandaşlar, beraberinde getirdikleri çocuklarıyla avluda namaz kıldı.

Camiye gelenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından kandil şekeri ve meyve suyu ikram edildi, İl Müftülüğü tarafından da lokum dağıtıldı.

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