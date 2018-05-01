İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.
İzmir'de Bayraklı ilçesindeki İzzet Erişen Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.
İl Müftü Vekili Muharrem Gül, Berat Kandili'nin ramazan ayından önceki son kandil gecesi olduğunu belirtti.
Bu gecenin günahlardan arınma gecesi olduğunu vurgulayan Gül, "Bu gece dua gecesi. Rabb'imiz bizi üç ayları en iyi şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Bizleri razı olduğu kullar zümresine nail eylesin." dedi.
Program sonrasında vatandaşlara lokma ve sütlü şerbet dağıtıldı.
- Aydın
Aydın'da, başta Bey, Eskiyeni ve Külliye olmak üzere kentteki birçok camide program düzenlendi.
Camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.
- Manisa
Manisa'da Hatuniye ve Sultan camileri başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.
Camileri ve avluları dolduran vatandaşlar, namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu ve mevliti dinledi.
Hatuniye Camisi'nde vaaz veren İl Müftüsü Sinan Cihan, gecenin önemini anlattı.
Cihan, "Biz bu gece Yüce Allah'ın bağışına, rahmetine ve mağfiretine talip olalım, günahlarımızı, tövbe ve istiğfarla bağışlanmasına vesile olacak bir samimiyetle Yüce Allah'ımıza arz edelim. Umarız ki bu gece Rabb'imiz hepimizi bağışlayacaktır. Bunun için de dua edeceğiz." dedi.
Program sonunda vatandaşlara lokma ve süt dağıtıldı.
- Denizli
Denizli'de de kent genelindeki cami ve mescitlerde düzenlenen programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, günahtan kurtulup temize çıkmak için bu gecenin önemine değindi.
Aşık, "Bu geceyi uyanık bir gönülle geçirelim. Günümüzü değerlendirerek, geçmişimizi sorgulayalım ve geleceğimizi planlamak için bu geceyi fırsat bilelim." dedi.
- Uşak
Uşak'ta ise Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar, camilerde Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı ve dua etti.
Tarihi Burma Cami'de üç ayların ve kandil günlerinin önemini anlatan hutbe okundu.
Namazın ardından vatandaşlara cami avlusunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.
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