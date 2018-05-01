İZMİR (AA) - İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İzmir'de Bayraklı ilçesindeki İzzet Erişen Camisi'nde düzenlenen kandil programında Kur'an-ı Kerim, mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftü Vekili Muharrem Gül, Berat Kandili'nin ramazan ayından önceki son kandil gecesi olduğunu belirtti.

Bu gecenin günahlardan arınma gecesi olduğunu vurgulayan Gül, "Bu gece dua gecesi. Rabb'imiz bizi üç ayları en iyi şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Bizleri razı olduğu kullar zümresine nail eylesin." dedi.

Program sonrasında vatandaşlara lokma ve sütlü şerbet dağıtıldı.

- Aydın

Aydın'da, başta Bey, Eskiyeni ve Külliye olmak üzere kentteki birçok camide program düzenlendi.

Camilerdeki programlara katılan vatandaşlar namaz kılıp, dua etti.

- Manisa

Manisa'da Hatuniye ve Sultan camileri başta olmak üzere birçok camide program düzenlendi.

Camileri ve avluları dolduran vatandaşlar, namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okudu ve mevliti dinledi.

Hatuniye Camisi'nde vaaz veren İl Müftüsü Sinan Cihan, gecenin önemini anlattı.