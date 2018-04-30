Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köksaray'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. İki ülke arasında gerçekleşecek anlaşmaların imza törenine katılan liderler, ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Ülkedeki söz konusu açılımların Mirziyoyev'in liderliğinin ve vizyoner kişiliğinin tezahürü olduğuna işaret ederek, "Bir kişi ark kazar, bin kişi su içer" Özbek atasözünü hatırlatan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Bölgesel ve küresel meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Geçtiğimiz Ekim ayında, değerli kardeşimin ailece ülkeme yapmış olduğu ziyarette ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine çıkarmıştık. Bunun altyapısını da bu ziyaretimizde attığımız adımlar için kurmuş olduk. 25 anlaşma imzaladık. Artık Türkiye-Özbekistan olarak uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Atacağımız çok adımlar, yapacağımız çok işler var. Konseyin ilk toplantısını önümüzdeki dönemde Türkiye'de icra edeceğiz. İki ülke arasında bir yıl Türkiye, bir yıl Özbekistan olarak bu toplantıları yapacağız. İki ülke arasındaki işbirliğini, ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre her alanda güçlendirmeye kararlıyız. Ekonomik ilişkilerimizin son dönemdeki gelişme seyri memnuniyet vericidir.

Sürekli tırmanış halinde olan bir tablo var. 2017'de 1.2 milyar dolar iken, 1.5 milyar dolara çıkmış bulunuyor. Yeni hedefimiz 5 milyar dolar. Bu zor değil, biz bunu başarırız. Her iki tarafta da bu irade ve altyapı var. Potansiyelimizin ben çok daha yüksek olduğuna inanıyorum. Bu rakamı daha yukarılara çıkarırken inanıyorum ki bölgedeki etkinlik çok daha farklı bir yere ulaşacaktır. 'TURİZMDEKİ TECRÜBELERİMİZİ ÖZBEK KARDEŞLERİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ'



Özbekistan'ın ekonomik ve sosyal pek çok konuda önemli açılımlar yaptığını biliyorum. Biz TİKA olarak, 60 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyoruz. Birçok alanda Özbekistan'da TİKA bu yatırımlarını Eylül, Ekim ayında yapmaya başlayacak. Şu anda Özbekistan, çevre ülkelerle de ilişkilerini iyi noktaya taşımasıyla bölge artık bir barış bölgesi haline geliyor. Özbekistan'ın turizm sektörünün geliştirilmesine verdiğimiz desteği arttıracağız. Bu konuda atacağımız adımlarla halklarımızın kaynaşmasını arttıracağız. İnşallah, çok daha sık buraya gelme imkanı doğacak. Turizmdeki tecrübelerimizi Özbek kardeşlerimizle paylaşacağız.

16 Mart 2018'de başlayan seferlerimiz var. Bu seferlerin arttırılmasını, yeni güzergahlar açılmasını arzu ediyoruz. Taşkent'teki temaslarımızı tamamladıktan sonra yarın sabah Buhara'ya geçeceğiz. BERAT KANDİLİNİ KUTLADI: BU GECEYİ BOŞ GEÇMEYELİM



Berat Kandili'ni de kutlayan Erdoğan, şunları söyledi: "Rabbimiz bize bu gecede 'Ne isterseniz vereyim' diyor. Berat böyle bir gece. Dolayısıyla, isteyin. İlim istiyorsanız ilim, hastalıklarınıza şifa istiyorsanız şifa. İnşallah hep isteyelim, bu geceyi boş geçmeyelim. Onun için de her iki ülkenin bu gece birliğine, beraberliğine, dayanışmasına vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ortak geçmişimizden güç alan Türkiye-Özbekistan ilişkilerini geleceğe daha da güçlendirerek inşallah götürmeyi temenni ediyorum." 'SEÇİMLERDE ERDOĞAN'I DESTEKLİYORUZ'



Mirziyoyev, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne katılma kararı aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile uzun uzun müzakere ettik. Özbekistan bayrağı da bu konseydeki bayraklar arasında yer alacaktır. Bişkek'teki toplantıya Özbekistan da katılacaktır, bu önemli, büyük bir karardır" dedi.