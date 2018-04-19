HABER

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:39 | Son Güncelleme

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek oldukça merak edilmeye başlandı. İslam alemi için önemli gecelerden biri olan Berat Kandili, borçtan kurtulma, günahların affı manasına geldiği için ayrı bir ehemmiyete sahiptir. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerinde üzerinde durduğu Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesine denk gelmektedir. Peki 2018 Berat Kandili ne zama ihya edilecek? Berat Kandili nasıl değerlendirmeli? Berat Kandili gecesi yapılacak ibadetler, dualar nelerdir? İşte detaylar...

Berat Kandili ne zaman ihya edilecek? Bu mübarek geceyi nasıl değerlendirmek lazım?

Berat Kandili ne zaman? Üç aylar olarak ifade edilen mübarek ayların ikincisi olan Şaban ayındayız. Regaip ve Miraç kandilleri idrak edildikten sonra bu ay içerisinden ihya edeceğimiz Berat Kandili'ne sayılı günler kaldı. Peygamberimiz tarafından özellikle üzerinde durulmuş mübarek gece olan Berat Kandili'nde Cenâb-ı Allah'ın, kullarına, "Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifâ vereyim" diye seslendiği, kulların bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir olacakları ve ecelleri gibi konuların meleklere bildirildiği gece olması hasebiyle önemlidir. Peki “günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma” vesilesi kabul edilen Berat Kandili ne zaman?

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili, Şaban ayının 15. gecesi ihya edilir. Peygamber Efendimizin "Şabanın 15. gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirin!" diye buyurduğu mübarek Berat Kandili, 2018 yılında 30 Nisan Pazartesi akşamını 1 Mayıs Pazartesi gününe bağlayan geceye denk geliyor.

BERAT NE DEMEKTİR?

Berat kelimesi; borçtan kurtulma, temize çıkıp aklanma, ceza veya sorumluluktan kurtulma gibi mânâlara gelir. Berat kandili, Allah'ın ekstra rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir.

Berat kelimesinin aslı ''Berâettir.'' Beraat sözlükte, ''bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak'' demektir. Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle mübarek gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

HADİS-İ ŞERİFLERLE BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ

Berat Kandili, idrak edilen mübarek gün ve geceler içinde önemli bir yere sahiptir. Borçtan kurtulma manasına gelen Berat Kandili, günahların affedildiği gece olarak bilinir. Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî]

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular:

• Şa’bân ayının yarısı olunca gecesinde kâim olunuz (namaz kılınız), gündüzünde oruç tutunuz. (Sünen-i İbn-i Mâce)

• “Her kim bu (Berât) gece(sinde) yüz rek’at namaz kılarsa, Allâhü Teâlâ ona yüz melek gönderir. Bunlardan otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azâbından emniyette olduğunu söyler, otuzu da dünyâ âfetlerini ondan geri çevirir. On melek de o kimseyi şeytanın tuzaklarından muhâfaza eder.”

• “Kim şu beş geceyi ihyâ ederse o kimseye cennet vâcib olur: Terviye gecesi (Arefeden önceki gece), Arefe gecesi, Kurban Bayramı gecesi, Ramazan Bayramı gecesi, Şa’bân’ın on beşinci gecesi.” (et-Tergîb ve't-Terhîb)

Berât gecesinin husûsiyetlerinden bazıları:

• Hikmetli her iş -kulların rızıkları, ecelleri ve sâir işleri bu gecede ayırt edilir; yazılır.

• Bu gecede ibâdet etmek çok fazîletlidir.

• Bu gecede rahmet iner. Hadîs-i şerîfte:

“Şa'bân ayının yarısı olduğu (on beşinci) gece de Allâhü Teâlâ(nın rahmeti) dünya semâsına iner...” buyuruldu.

• Mü'minler mağfiret olunur, günahları bağışlanır.

• Resûlullah Efendimize (s.a.v.) tam şefâat salâhiyeti bu gecede verilmiştir. Peygamber Efendimiz Şa'bân'ın on üçüncü gecesinde Allâhü Teâlâ'dan ümmeti için şefâat istedi. Allâhü Teâlâ, ümmetinin üçte biri için şefâat izni verdi. On dördüncü gecesi, kalan ümmeti için şefaat istedi. Allâhü Teâlâ ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verdi. On beşinci gecesi, kalan ümmeti için şefaat izni istedi. Allâhü Teâlâ -devenin sâhibinden kaçtığı gibi Allâhü Teâlâ'dan kaçanlar hariç- ümmetinin tamamına şefâat etmesine izin verdi.

• Bu gecede zemzem suyunun âşikâr bir şekilde artması Allâhü Teâlâ'nın bir sünneti (âdet-i ilâhîsi)dir. Bunda ilâhî ilimlerin, hakîkat ehlinin kalbinde artacağına işâret vardır.

BERAT GECESİNDE NELER YAPILMALI?

1- Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olur. Fakat vakti müsait olan, gece daha az uyumalı.
2- Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı. Büyüklerimiz için çok dua etmeli.
3- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istigfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.
4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.
5- Kur’an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü’yü çok okumalı.
6- En önemlisi de, ilim öğrenmeli, bunun için de, Seadet-i Ebediyye ilmihâlini okumalı.
7- Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istigfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.
8- Güzel koku sürünmeli.
9- Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli.
10- Ertesi gün de oruç tutmalı.

2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi
Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe
Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma
Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi
Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba
Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi
Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe
Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma
Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi
Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı
Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe
Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi

CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyorCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı! Sosyal medya bunu konuşuyor
Mahkemeden Demirtaş'a son şansMahkemeden Demirtaş'a son şans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berat Kandili Berat Kandili Ne Zaman 2018 berat kandili dini günler takvimi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Survivor 2018 49. bölüm fragmanı! Survivor'da Merve Aydın'ın şok sakatlığı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

Ünlü anket şirketi sahibi: Yüzde 77 erken seçim istemiyor

İlginizi Çekebilir

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

AK Parti'nin Meral Akşener planı!

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Meral Akşener gözyaşlarını tutamadı

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Canlı yayında açıkladı: Bahçeli'nin erken seçim kararında 'FETÖ kumpası' iddiası

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan İYİ Parti ve erken seçim açıklaması

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Bakan açıkladı: Yeni KHK geliyor! Binlerce kişi ihraç edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
UBER sürücüsüne saldırı kamerada!

UBER sürücüsüne saldırı kamerada!

Kaçak göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diye Van'daki Korsot Kalesi yakınlarına bıraktılar

Kaçak göçmenleri 'İstanbul'a geldik' diye Van'daki Korsot Kalesi yakınlarına bıraktılar

Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

Son dakika! AK Parti'den erken seçim açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

YÖK Başkanı Saraç'tan flaş YKS açıklaması

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Çocuk parkında fuhuş rezaleti!

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

Kadın hakim hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.