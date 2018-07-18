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BERBEROĞLU'NUN AVUKATLARI DAVANIN DURDURULMASINI TALEP ETTİBERBEROĞLU'NUN AVUKATLARI DAVANIN DURDURULMASINI TALEP ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:01 | Son Güncelleme

  Yüksel KOÇ- Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, DHA  Can Dündar ve Erdem Gül ile birlikte MİT TIR'ları davasında, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan tutuksuz yargılanan başka suçtan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, milletvekili seçilen müvekkillerinin yeniden anayasal dokunulmazlık kazandığını belirterek, davada durdurma kararı verilmesini istediler.

Yüksel KOÇ- Şengüler YEŞİL / İSTANBUL, DHA
Can Dündar ve Erdem Gül ile birlikte MİT TIR'ları davasında, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan tutuksuz yargılanan başka suçtan tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun avukatları, milletvekili seçilen müvekkillerinin yeniden anayasal dokunulmazlık kazandığını belirterek, davada durdurma kararı verilmesini istediler. Mahkeme, Berberoğlu hakkındaki davanın durdurulması talebini bir dahaki celse karara bağlanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz yargılanan Erdem Gül katıldı. Enis Berberoğlu, başka suçtan tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile duruşma salonuna bağlandı. Can Dündar ve Erdem Gül'ü temsilen avukatlar Fikret İlkiz ile Bülent Utku, Enis Berberoğlu'nu temsilen de avukatlar Yiğit Acar ve Zeynel Öztürk duruşmaya katıldılar. Gizlilik kararı bulunan davaya taraflar dışında kimse alınmadı.

BERBEROĞLU'NUN AVUKATLARI DURDURMA TALEBİNDE BULUNDU
Enis Berberoğlu'nun avukatları, müvekkillerinin 24 Haziran tarihinde yapılan seçimlerde yeniden milletvekili seçilerek anayasal dokunulmazlık kazandığını hatırlattılar. Berberoğlu'nun avukatları, anayasal dokunulmazlık kazanan müvekkilleri hakkındaki yargılamanın durdurulmasını, dosyasının da ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmesini talep ettiler.

MAHKEME DURDURMA TALEBİNİ BİR DAHAKİ DURUŞMADA DEĞERLENDİRECEK
Berberoğlu'nun avukatlarının yargılamanın durdurulması yönündeki talebini bir dahaki celse karara bağlamaya hükmeden mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

TUNCAY ÖZKAN: HEPİMİZ O KARİKATÜRÜ PAYLAŞACAĞIZ
Davayı izlemek için İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da duruşma öncesi adliyenin karşısında bulunan alanda yaptığı basın açıklamasında, parti olarak demokrasi mücadelesini en üst düzeyde parlamentoda sürdüreceklerini söyledi. Özkan, "Şunu açıkça söylüyoruz; bizi cezaevi ile tutuklama ile zulüm ile yıldıramazsınız. Türkiye demokrasi ile kucaklaşana kadar, adaleti, özgürlüğü ve barışı yeniden kazanana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

'HEPİMİZ O KARİKATÜRÜ PAYLAŞACAĞIZ'
Tuncay Özkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ODTÜ'lü gençlerin tutuklanmasına neden olan pankartı sosyal medya hesabında paylaşmasına ilişkin soru üzerine, "Bütün milletvekili arkadaşlar başta olmak üzere hepimiz o karikatürü paylaşacağız. Hepimiz hakkında dava açabilirler. Ülkede gülmeye, mizaha, karikatüre, sanata izin vermeyen her anlayış, karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelik iradesini bulacak. Bu ülkenin cumhurbaşkanları, başbakanları kendilerini hicveden karikatürleri başbakanlık koridorlarına ve katalog olarak Türkiye'nin her yerine dağıtırlardı. Bugünkü otokrasi Türkiye'de karikatürün, mizahın Türkiye'nin özgür ve demokratik ülke olmasının önünde duvar öremez. Biz o duvarı yıkacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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- Özkan'ın açıklaması
- Detaylar

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