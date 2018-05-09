HABER

Berberoğlu'nun "örgüte yardım" davası; tanıklar 18 Temmuz'da dinlenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 15:45 | Son Güncelleme

MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi.

Berberoğlu'nun "örgüte yardım" davası; tanıklar 18 Temmuz'da dinlenecek

Özden ATİK /İSTANBUL, (DHA) MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşma, heyetteki değişiklik nedeniyle Enis Berberoğlu'nun tanıklarının dinlenilmesi için 18 Temmuz'a bırakıldı.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde izleyiciye kapalı olarak görülen 6'ncı celseye, başka suçtan halen Maltepe 2 No'lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Enis Berberoğlu ile tutuksuz sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, dinletmek istedikleri tanıkların hazır bulunduğunu; ancak Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın duruşmada olmaması nedeniyle tanıkları asıl başkanın hazır bulunduğu celsede dinletme talebinde bulundu. Avukat Ergün, duruşma günün de seçimlerden sonraki bir tarihe bırakılmasını talep etti.

DURUŞMA SEÇİMDEN SONRAYA BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, heyette ani oluşan değişiklik nedeniyle tanıkların bir dahaki celse dinlenmesi talebini kabul etti. Heyet, duruşmayı 18 Temmuz tarihine bıraktı.

Öte yandan Enis Berberoğlu'nun avukatları tarafından tanık olarak dinletilmek istenen 7 kişi arasında olan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun da duruşmanın görüldüğü koridorda bekledi. Daha sonra davaya destek için gelen CHP'li milletvekilleri Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Barış Yarkadaş'ın aralarında bulunduğu grup, tanıklar Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile birlikte koridorda hatıra fotoğrafı çektirdi.

(FOTOĞRAF)

Kılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklamaKılıçdaroğlu'ndan 'gel bakalım Muharrem İnce' sözlerine açıklama
Türkiye bu askeri konuşuyor!Türkiye bu askeri konuşuyor!
Hatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itirafHatay'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten şok itiraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

Serdar'dan flaş Chloe itirafı! 'Param bitti ve...'

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

100 bin imzada son durum? Doğu Perinçek 100 bin imzayı buldu mu?

İlginizi Çekebilir

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Tamam mı, devam mı? Fatih Portakal da tercihini açıkladı

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

ABD'nin İran kararı sonrası Türkiye'den ilk tepki!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı!

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

3 liseliyi bıçaklayıp kaçtı!

Çorum'da gizemli kız turizmi

Çorum'da gizemli kız turizmi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Kastamonu'da vahşice katledilen 5 kişilik aile, tek tabutta defnedildi

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

Abdullah Gül’e şok protesto! 'İhanet etti'

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

'Jet Fadıl' mağduru ile hakim arasında ilginç diyalog

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.