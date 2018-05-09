Özden ATİK /İSTANBUL, (DHA) MİT TIR'larına ait görüntülerin yayınlanmasına ilişkin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün "Terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" suçundan yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşma, heyetteki değişiklik nedeniyle Enis Berberoğlu'nun tanıklarının dinlenilmesi için 18 Temmuz'a bırakıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde izleyiciye kapalı olarak görülen 6'ncı celseye, başka suçtan halen Maltepe 2 No'lu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu Enis Berberoğlu ile tutuksuz sanık Erdem Gül ve avukatları katıldı. Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, dinletmek istedikleri tanıkların hazır bulunduğunu; ancak Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan'ın duruşmada olmaması nedeniyle tanıkları asıl başkanın hazır bulunduğu celsede dinletme talebinde bulundu. Avukat Ergün, duruşma günün de seçimlerden sonraki bir tarihe bırakılmasını talep etti.