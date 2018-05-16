Bereket Konvoyu Batı Trakya'da iftar verdi

GÜMÜLCİNE (AA) - İstanbul'un Bayrampaşa Belediyesi tarafından "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla organize edilen Bereket Konvoyu, Gümülcine'ye bağlı Delinazköy'de iftar verdi.

İlk durağı bu yıl Batı Trakya olan geleneksel Bereket Konvoyu’nun iftar programında ilahi dinletisi, semazen gösterisi ve Türk halk müziğinden örnekler sunuldu.

Programda konuklara Osmanlı şerbeti ikram edildi. İftar öncesinde ise Türkiye’den gelen ebru ve hat sanatçıları, iftar alanına kurulan stantlarda çalışmalarını sundu.

Türk azınlık ileri gelenleri ve çok sayıda Batı Trakyalının katıldığı programda, Rodop ili SYRIZA Milletvekili Mustafa Mustafa, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Dostluk Eşitlik ve Barış Partisi (DEB) Başkanı Mustafa Aliçavuş da yer aldı.

Programa ayrıca, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, telekonferans yoluyla katıldı.

Konuşmalarda ise barış ve kardeşlik içinde bir ramazan dileği sunulurken, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik katliamı kınandı.

