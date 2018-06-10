Bereket Konvoyu Belgrad'da

İstanbul'un Bayrampaşa Belediyesi tarafından "Kardeşlik Sınır Tanımaz" sloganıyla organize edilen geleneksel Bereket Konvoyu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 2 bin kişilik iftar verdi.

Tarihi Kalemeydan'da (Kalemegdan) düzenlenen iftar programında konuşan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, bu güzel etkinlik için Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve belediye ekibine teşekkür etti.

Bayrampaşa Belediyesinin yaptığı bu etkinliklerle Türkiye ile Balkanlar arasında dostluk köprüsü kurduğunu belirten Bilgiç, Belgrad'da üçüncüsü düzenlenen bu etkinliğin 14 yıldır Balkanlar'daki ülkelerde pek çok farklı şehirde gerçekleştirildiğini ve binlerce insanın Bayrampaşa Belediyesi sayesinde iftar sofrasında bir araya geldiğini söyledi.

Bilgiç, programa katılanların ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladı.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de konuşmasına tüm Müslümanların Kadir Gecesi'ni kutlayarak başladı.

Alandakilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Aydıner, Türkiye ile Sırbistan arasında dostluk, kardeşlik ve gönül bağını Bayrampaşa Belediyesi olarak üstlendiklerini, Belgrad'dan, Kalemeydan'dan iki ülke insanı arasındaki birliği, beraberliği ortaya koymanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.