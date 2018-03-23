“Bereket Sofrası” bu defa huzurevinde kuruldu

İnegöl Belediyesi’nin “Bereket Sofrası” adlı halk buluşmaları devam ediyor.
Bereket Sofrası” bu cuma Yaşlılar Haftası münasebetiyle Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan Fatma Gzötepe Huzurevi’nin yanındaki Mehmet Çağlayan Camii’nde kuruldu. Namaz sonrası cemaat ve huzurevi sakinleriyle kahvaltı yapıldı. Huzurevi yemekhanesinde simit, zeytin ve peynir ile kahvaltı yapılırken, huzurevi idaresinin bugüne özel hazırladığı çorba da ikram edildi. Kahvaltının ardından ülkemiz ve şehitlerimiz için dualar edildi.
Belediye Başkanı Alper Taban, cemaate ve huzurevi sakinlerine hitaben bir konuşma yaptı. Taban, “Her cuma sabahı farklı bir camide, farklı bir sofrada, farklı bir mekânda bir araya geliyoruz. Bugün de Yaşlılar Haftasına özel sofra kuralım istedik. Kaymakamımız da sağ olsunlar bizleri kırmayıp aramıza katıldılar. Yaşlılar Haftasını fırsat bilerek huzurevinde bir araya geldik. Çarşamba akşamı da yine buradaydık. Sizleri bu şekilde huzurlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Sizlerin yüzünün gülmesi bizler için mühim. Gülen yüzünüz solmasın, eksik olmasın. Her gününüz böyle bereketli olsun inşallah” dedi.
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