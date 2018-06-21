24 Haziran seçimleri öncesinde Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cuma namazanı kıldığı camide namaza durmuş fotoğrafının altında “Eski bir Çin atasözü der ki: “Eğer tilki vaaz vermeye başladıysa gözünüz kümesdeki tavuklarda olsun !” mesajını paylaştı.
İLK DEĞİL
Bu CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce’ye sosyal medyadan yapılan çirkin saldırılardan sadece biri. İnce mitinglerinde kendisinin miting alanında bindiği bisiklete, cami içinde bindiğini gösteren fotoğrafları göstermiş “Benim bu fotoğrafımı camiye girerken monte etmişler. FETÖ’den mi öğrendiniz bu montajlamayı? Namussuzlar…” diyerek çok sert tepki göstermişti.
Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti
Selahattin Demirtaş'ın PKK'lı abisi Nurettin Demirtaş öldürüldü iddiası
Kulağına su döküp beklediler! Olanları şaşkınlıkla izlediler
Belçika'da evli çiftler için hükümet destekli 'seks oteli'
Minibüste ilginç diyalog! Teyze isyan etti, yolcular güldü
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...
Düğününe 1 ay kala kayıplara karıştı
Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı
Demirtaş: Diğer adaylar serbest kalırsam Erdoğan'ın kazanma şansının azalacağını biliyor
Sevgilisinin kafasını yüzüp kulağını kesmişti! Karar verildi...
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
Okuyucu Yorumları 12 yorum