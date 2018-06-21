Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

24 Haziran seçimleri öncesinde Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cuma namazanı kıldığı camide namaza durmuş fotoğrafının altında “Eski bir Çin atasözü der ki: “Eğer tilki vaaz vermeye başladıysa gözünüz kümesdeki tavuklarda olsun !” mesajını paylaştı.

İLK DEĞİL

Bu CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce’ye sosyal medyadan yapılan çirkin saldırılardan sadece biri. İnce mitinglerinde kendisinin miting alanında bindiği bisiklete, cami içinde bindiğini gösteren fotoğrafları göstermiş “Benim bu fotoğrafımı camiye girerken monte etmişler. FETÖ’den mi öğrendiniz bu montajlamayı? Namussuzlar…” diyerek çok sert tepki göstermişti.

