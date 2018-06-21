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Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla büyük tepki çekti. Kiraz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye üstü kapalı bir şekilde hakaret etti.

Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz'ın Muharrem İnce paylaşımı sosyal medyada tepki çekti

24 Haziran seçimleri öncesinde Bergama Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cuma namazanı kıldığı camide namaza durmuş fotoğrafının altında “Eski bir Çin atasözü der ki: “Eğer tilki vaaz vermeye başladıysa gözünüz kümesdeki tavuklarda olsun !” mesajını paylaştı.

nuri-kiraz-muharrem-ince-paylasimi

İLK DEĞİL

Bu CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce’ye sosyal medyadan yapılan çirkin saldırılardan sadece biri. İnce mitinglerinde kendisinin miting alanında bindiği bisiklete, cami içinde bindiğini gösteren fotoğrafları göstermiş “Benim bu fotoğrafımı camiye girerken monte etmişler. FETÖ’den mi öğrendiniz bu montajlamayı? Namussuzlar…” diyerek çok sert tepki göstermişti.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Doğru söze ne denir.
Kümeste tavuk bıraktınızmi ki tilkiden korkalım!!!!
kim tilki kim değil biliyoruz yıllar içinde fazlasıyda yaşadık gördük.Sen otur müdürlüğünü yap torpilini yapana yağcılığı bırak.
Namaz sizlere mi kaldı? Kimler namaz kılabilir, kimler kılamaz sizin gibiler in iznine kalmışsa yandık. İbadet de tekelinizde.
çinlilerin müslüman olduğunu bilmiyordum...
hoca çok doğru söylemiş bu maarreeemmm acaba kimi kandırmaya çalışıyor aynaya bakıp kendini bile bu tabloya yakıştıramaz laiklik elden gider o zaman çakma dinci maarreemm
3 kişi ile kılınan cuma namazı ha. peki cemaat nerde. başka camiye mi gittiler acep.aklıma gündüz sevigenin karadeniz bölgesinde rampa çıkan bir nineye yardım olsun diye taşıdığı suyu taşıyıvermişler de , yukarı çikinca bir CHPliyiz demiş. ama nine de , eyvahaah evladım ben bu suyla abdest alacaktım, gitti su DEYVERMİŞ.Tİ. SEVİGEN ANLATSIN.
İnsanlara"dinin ne,namazın varmı,oruç tutuyor musun?" gibi Allah'ın soracağı sorular sormayacaksınız!İnsanlara"aç mısın,ne ihtiyacın var,bir sorunun var mı?" gibi kulun kula soracağı sorular soracaksınız. Artık vazgeçin bu tavırlardan bıktık Rahat bırakın insanları, siyasete de alet etmeyin!
Haksız mı adam yani? ince utanmasa günde 10 vakit cuma kılarım diyecek. ama bu gösteriş hareketlerini millet yemez.
Eskiden devlet memurları biz 657 ye tabiyiz konuşamayız derlerdi. Demek ki diktatörlükte devlet memurları da konuşabiliyor. O zaman DEVAM.
Helal olsun müdürümüze çok çok doğru bir laf etmiş ....
Bir Türk halk sözü de der ki... müslümalığı sizden mi öğrenecez...? 1600 yıl önceden biliyoruz biz...sizin gibi sonradan öğrenmedik Elhamdülillah...!!!
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