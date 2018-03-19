Bergama’da Çanakkale Zaferi ve şehitleri anıldı

Çanakkale Zaferi ve şehitleri İzmir’in Bergama ilçesinde törenlerle anıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. Yılında Bergama Şehitliğinde anma töreni düzenlendi. Törene Bergama Kaymakam Vekili ve Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Avcı, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Osman Şahin, Şehit ve Gazi aileleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Bergama Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Namık Kemal Eroğlu tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi. Şehitler için edilen duanın ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Şehitlikteki törenlerden sonra Bergama Kaymakamlığı, Öğretmenevinde Şehit ve Gazi aileleri onuruna yemek verdi.

Yemekte konuşan Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık “Çanakkale Zaferi sadece geçmişimizin aziz bir hatırası değil geleceğe yürüyüşümüzün en büyük ilham kaynaklarından biri olarak milletimizin hissiyatında son derece önemli bir yere sahiptir. Çanakkale zaferi , Vatanseverlik , Fedakarlık ve Cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır “ diye konuştu.