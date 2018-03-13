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Bergamalı öğrencilerden Afrin klibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bergama ilçesindeki 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler anısına okullarında kendi imkanlarıyla klip çekti.

Bergamalı öğrencilerden Afrin klibi

Oben ULU/BERGAMA (İzmir) (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesindeki 14 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri, Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler anısına okullarında kendi imkanlarıyla klip çekti.
Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi 12/C sınıfı öğrencileri Selin Toprak, İrfan Levent, Cansu Üreten, Emrehan Banar ve arkadaşları, televizyonda izledikleri şehit haberlerinden etkilenerek, duygularını ifade etmek için bir klip çekmeye karar verdi. Bu konuda destek olmaları için Müdür Yardımcısı Dürdane Özçelik, tarih öğretmeni Yüksel Çapar ve edebiyat öğretmeni Ali Osman Gürdal Şahbaz'a danıştı. Öğretmenlerinin de desteğini alan öğrencilerin çektikleri klip, sosyal medyada 3 günde 65 bin kişi tarafından izlendi.
Öğrencilerden İrfan Levent, "Televizyonda Afrin harekatında şehit olan askerlerimizin haberini izledim. Haberler beni çok üzdü. Üzüntümü arkadaşlarım ile paylaştım. Birlikte bu üzüntümüzü dile getirmek için bir klip çekmeye karar verdik. Sağolsun öğretmenlerimiz de bize destek oldular. Bu klibi Afrin'deki şehitlerimize, asker ve gazilerimize armağan ediyoruz" dedi.
Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Yüksel Çapar, "Öğrencilerimiz, Afrin'deki şehitlerimiz, askerlerimiz için bana geldiler. Klip çekmek istediklerini, kendilerinin manevi duygularını milletimize yansıtmak için bir şeyler yapmak istediklerini söylediler. Ben de kendilerine seve seve yardımcı olacağımı söyledim. Yaptığımız işin bu kadar ses getireceğine başlangıçta biz de tahmin etmiyorduk. Umarım orada bulunan askerlerimize bir nebze de olsa manevi anlamda destek olmuşuzdur" diye konuştu.
Edebiyat Öğretmeni Ali Osman Gürdal Şahbaz, "Öğrencilerimiz böyle değerli bir proje ile karşımıza geldiler. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğrencilerim ile gurur duyuyorum" diye konuştu.
Müdür Yardımcısı Dürdane Özçelik de "Öğrencilerimizin duyarlılığından dolayı onları tebrik ediyorum ve onlarla guru duyuyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bergamalı öğrencilerden Afrin klibiBergamalı öğrencilerden Afrin klibiBergamalı öğrencilerden Afrin klibiBergamalı öğrencilerden Afrin klibi

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