HABER

Berger'den Suriyeli öğrencilere: Geleceğinizi beraber şekillendireceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkçe eğitim alan Suriyeli öğrencilere, "Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkçe eğitim alan Suriyeli öğrencilere, "Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. Akademik gelişimleriniz için her şeyi yapmaya hazırız" dedi. Gaziantep'te bulunan Türkçe Öğretim Merkezi'nde Türkçe dil kursu alan 400 Suriyeli öğrenci için Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahesi'nde sertifika töreni düzenlendi. Törene; AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Spark Türkiye Temsilcisi Subhe Mustafa, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, öğretim görevlileri ve öğenciler katıldı. Türkiye'nin çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve bu konuda AB olarak destek olduklarını söyleyen Berger şöyle konuştu: "Bu süreçte Suriyelilerin barınmadan yaşamsal ihtiyaçlarına, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda destekler veriliyor. AB olarak bu çalışmaları destekliyoruz. Bugün 1 milyondan fazla Suriyelinin AB tarafından finanse edilen nakit kart hizmetinden yararlanıyor. Eğitim, bizim için çok önem verdiğimiz bir alan. Bu anlamda çeşitli ortaklarla çalışmalar yapıyoruz. Zaman zaman üniversite eğitimini yapan Suriyeli gençlerle buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Bunların çoğu iyi eğitim alıp kendi ülkelerinin geleceğini inşa etmek istiyor. Buradaki öğrencilerin hepsine akademik gelişimleri için yaptıkları taahhüt İçin teşekkür ederim. Bugün buradaki gençlerin yapacakları, Türkiye'nin ve Suriye'nin geleceği için çok önemli. Geçmişinize bir şey yapamayız, ama geleceğinizi beraber şekillendirebiliriz. O yüzden sizlerin akademik gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız." Açılış konuşmasının ardından eğitim alan öğrenciye sertifikaları verildi.

PARTNERBodrum'un ateşini yükseltti!Bodrum'un ateşini yükseltti!
Beylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin binası yıkıldıBeylikdüzü Sualtı Sporları Dünya Rekortmenleri Kulübü Derneği'nin binası yıkıldı
Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki sünger fabrikasında büyük yangın!Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki sünger fabrikasında büyük yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması: Kılıçdaroğlu'na bir teklifte bulundum

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Yeni 'seçim' anketi! Seçim sonrası ilk kez paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK'nın komuta kademesiyle bir araya geldi

Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

Ankara'da Keresteciler Sitesi'deki kimyasal fabrikasında büyük yangın!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

Günün en iğrenç haberi Tekirdağ'dan!

İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.