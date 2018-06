Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında ve hangi dizide oynuyor?

Berk Oktay kimdir merak edilmeye, hayatı Google'da araştırılmaya başlandı. 2003 yılında Best Of Model seçilerek tanınan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, bu sezon Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kağan Bozok karakterini canlandırıyordu. Peki Berk Oktay kimdir? Kaç yaşındadır, başka hangi dizilerde oynadı? İşte Berk Oktay'ın biyografisi, hakkında merak edilenler...

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başlayan Berk Oktay, sonra İstanbul‘a gelip Uğurkan Erez‘le çalıştı. 2001 yılında Best Model’e katılıp "Gelecek Vaat Eden Model" seçildi. 2003 yılında Best model Of Türkiye yarışmasını kazanarak en iyi markaların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yapan Berk Oktay, 100’ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Ve Berk Oktay, Paris‘e yerleştikten sonra Milano, Tokyo, Dubai, Moskova'da Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.