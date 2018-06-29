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Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında ve hangi dizide oynuyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 09:07 | Son Güncelleme

Berk Oktay kimdir merak ediliyor. Best Of Model seçilerek tanınan ve birçok dizide rol alan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, Google'da araştırılmaya başlandı. Peki Berk Oktay kimdir, kaç yaşındadır, hangi dizilerde oynadı? Berk Oktay şu sıralar hangi dizide, hangi rolde oynuyor? İşte Berk Oktay hakkında merak edilenler...

Berk Oktay kimdir? Berk Oktay kaç yaşında ve hangi dizide oynuyor?

Berk Oktay kimdir merak edilmeye, hayatı Google'da araştırılmaya başlandı. 2003 yılında Best Of Model seçilerek tanınan yakışıklı oyuncu Berk Oktay, bu sezon Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kağan Bozok karakterini canlandırıyordu. Peki Berk Oktay kimdir? Kaç yaşındadır, başka hangi dizilerde oynadı? İşte Berk Oktay'ın biyografisi, hakkında merak edilenler...

BERK OKTAY KİMDİR?

Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara‘da doğmuştur. Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.

16 yaşında modellik yapmaya başlayan Berk Oktay, sonra İstanbul‘a gelip Uğurkan Erez‘le çalıştı. 2001 yılında Best Model’e katılıp "Gelecek Vaat Eden Model" seçildi. 2003 yılında Best model Of Türkiye yarışmasını kazanarak en iyi markaların yüzü oldu.

2000- 2006 yılları arasında modellik yapan Berk Oktay, 100’ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Ve Berk Oktay, Paris‘e yerleştikten sonra Milano, Tokyo, Dubai, Moskova'da Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.

Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye’ye döndükten sonra Berk Oktay, 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu‘ndan film teklifi aldı. Türvak’tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.

Berk Oktay, 2008 yılında “Tatlı Bela Fadime” adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Bu diziyle tanındıktan sonra Akasya Durağı’nda yer aldı. Berk Oktay, daha sonra Kanal D’de yayınlanan ‘Arka Sokaklar‘ dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra 2012 yılında Türker İnanoğlu‘nun yapımcılığında “Alev Alev” adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral ile beraber başrolde oynadı.

Berk Oktay, 2013 yılında Star TV’de yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı “Benim Hala Umudum Var” adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.

Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.

Berk Oktay, bu sezon Fox TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinde Yüzbaşı Kağan Bozok rolünde oynuyordu.

Filmleri ve dizileri :
2007 – 2008 – Tatlı Bela Fadime
2008-2009 – Akasya Durağı
2009-2012 – Arka Sokaklar
2010-2010 – Umut Yolcuları (Konuk Oyuncu)
2012-2013 – Alev Alev
2013 – Benim Hala Umudum Var
2017- Savaşçı

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