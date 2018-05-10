BERKİN ELVAN DAVASINDA SANIĞIN TUTUKLANMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanık polis F.D.'nin tutuklanması talebi reddedildi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi ara kararında, sanık polis F.D'nin duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesi olmadığını belirterek tutuklanması talebini reddetti. Heyet, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine de karar vererek duruşmayı 19 Eylül'e bırakılmasına hükmetti.
Abdullah Gül'ü sevindiren seçim sonucu: Arkadaşıma iftira atılmıştı
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Antalya Kemer'de feci kaza! Ölü ve yaralı var
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Nijeryalı diplomat ölü bulundu!
Esad'dan, Erdoğan ve Türkiye'yle ilgili skandal açıklamalar
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum