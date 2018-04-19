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Jandarma kriminal raporu 5 yıl sonra dosyada: Berkin Elvan’ı öldüren fişek yüzde 70 sanık polisin

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 04:36 | Son Güncelleme

Jandarma Kriminal Laboratuvarı, 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın seyrini belirleyecek raporu mahkemeye gönderdi. Raporda, Berkin Elvan'ın ölümüne yol açan gaz fişeğini atanın kuvvetle muhtemel (yüzde 70) sanık polis memuru F.D. olduğu belirtildi.

Jandarma kriminal raporu 5 yıl sonra dosyada: Berkin Elvan’ı öldüren fişek yüzde 70 sanık polisin

Berkin Elvan’ın ölümüne yol açan olaydan 5 yıl sonra, davanın seyrini değiştirecek rapor dosyaya girdi. Mahkemenin talebiyle Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nda yapılan görüntü ve fotoğraf incelemesi sonrasında hazırlanan rapor, mahkemeye ulaştı. Raporda, “gaz fişeğini atan şahsın pek kuvvetle muhtemel (yüzde 70) yargılanan polis memuru F.D. olduğu kanaatine varıldığı” belirtildi.

DAVANIN SEYRİ DEĞİŞECEK

Berkin Elvan, İstanbul Okmeydanı’nda 16 Haziran 2013’te polis tarafından atılan gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. Berkin, olaydan 269 gün sonra, 11 Mart 2014’te, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Olaydan 5, Berkin’in ölümünden 4 yıl sonra, davanın seyrini değiştirecek rapor mahkemeye ulaştı. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık polis memuru F.D.’nin fotoğraflarının görüntülerle karşılaştırılması ve atışı yapıp yapmadığının tespit edilmesi için Jandarma Kriminal Laboratuvarı’ndan rapor alınmasına karar vermişti.

KENDİNİ TEŞHİS EDEMEMİŞTİ

F.D.’nin, görev yaptığı Van’da fotoğrafları çekilerek İstanbul Jandarma Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Sanık polisin fotoğrafları olay günü çekilen fotoğraf ve görüntülerle karşılaştırıldı. Yapılan incelemeden sonra laboratuvar tarafından hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi.

Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın raporunda, “gaz fişeğini atan şahsın pek kuvvetle muhtemel (yüzde 70 oranında) yargılanan polis memuru F.D. olduğu kanaatine varıldığı” dile getirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan sanık polis, geçtiğimiz sene SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlanarak ifade vermişti. Tutuksuz sanık polis memuru F.D., şu şekilde ifade vermişti: “Olay günü çok yoğun çalışıyordum. Kimsenin vurulmasına ya da ölümüne sebep olmadım. Bizim birimde de kâğıt üzerinde benim adım görünüyor. Bu sadece benim gaz kullandığım anlamına gelmiyor. Olaya ilişkin görüntüleri izledim. Görüntüler net değil, yüzler açık değil. Herkes tek tip giyinmiş. Kimseyi teşhis edemedim, kendimi de göremedim. Görüntülerdeki kimseyi tanıyamadım.”

‘OLASI KASTLA ÖLDÜRME’DEN MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, 7 Aralık 2016’da tamamlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanık olarak gösterilen polis memuru F.D.’ye “olası kastla öldürme” suçundan müebbet hapis cezası istenmişti. Savcılığın hazırladığı 11 sayfalık iddianame, İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
%70 o deniliyor %30 ya o değilse muebbet yatacak peki vicdanınız raharlayacakmı, yoksa farketmez polis polistir biri yatsında kim olursa olsun farketmez bakış önyargınız mı rahatlar?!
%70 benzemek nedir? Ben ömrümde böyle bir rapor görmedim. Teşhis kesinlik içermek zorundadır. Yoksa ceza tayinine yer veremezsiniz.
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