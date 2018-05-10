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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F. D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak yer aldı.

Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşmada, dosyaya gelen jandarma kriminal bürosunun inceleme raporuna göre, görüntülerdeki kişinin yüzde 70’in üzerinde sanık F.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Cahit Turan, hastanede emanet bölümünde çalıştığını, hemşirelerden teslim aldığı ve Berkin Elvan'a ait olduğu belirtilen eşyaların arasında 4 adet torpil tabir edilen maddenin bulunduğunu söyledi.

Olay tarihinde görevli bazı polis memurları da duruşmada tanık olarak beyanlarda bulundu.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına yönelik taleplerin reddine hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanık F.D. ile ilgili jandarma kriminal bürosundan alınan rapor doğrultusunda Adli Tıp Kurumundan da rapor aldırılmasını kararlaştırdı.

Bir sonraki duruşmada da polis memurlarının tanık olarak dinlenilmesinin devam edilmesini karara bağlayan mahkeme, duruşmayı 19 Eylül'e erteledi.

- İddianameden

İddianamede, Gezi eylemcilerinin olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.

Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan şahsın sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.

İddianamede, sanık F.D'nin "olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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