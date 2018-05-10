Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F. D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak yer aldı.

Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşmada, dosyaya gelen jandarma kriminal bürosunun inceleme raporuna göre, görüntülerdeki kişinin yüzde 70’in üzerinde sanık F.D. olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Cahit Turan, hastanede emanet bölümünde çalıştığını, hemşirelerden teslim aldığı ve Berkin Elvan'a ait olduğu belirtilen eşyaların arasında 4 adet torpil tabir edilen maddenin bulunduğunu söyledi.