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Berlin Büyükelçiliğinde iftar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 02:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Almanya'daki Türk toplumu temsilcileri için iftar programı düzenlendi - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın: "(Alman medyasının Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile uğraşmalarına ilişkin) Bu dışlayıcı yaklaşım her şeyden önce buradaki Türk toplumunu incitmektedir. Uyum çabalarına katkı sağlamamaktadır. Sürekli sadakat sorgulamasının yapılması yanlıştır ve toplumsal uzlaşının geliştirilmesine de hizmet etmemektedir''

BERLİN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, iftar yemeği verdi. İftar programına Almanya'daki Türk toplumu temsilcileri ve İslam ülkeleri büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçilik binasında gerçekleştirilen iftar programında konuşma yapan Ali Kemal Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Londra'da kabul edilen Almanya Milli Takımı futbolcuları Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında Alman basınının düzenlediği linç kampanyasını eleştirerek, ''Yaşananları hep birlikte ibretle izledik. Günlerce bu konu işlendi. Ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve buradaki Türk toplumu etrafında yersiz, ön yargılı ve yaralayıcı bir tartışma iklimi yaratıldı.'' dedi.

Aydın, Alman medyasının tutumuna ilişkin, ''Bu dışlayıcı yaklaşım her şeyden önce buradaki Türk toplumunu incitmektedir. Uyum çabalarına katkı sağlamamaktadır. Sürekli sadakat sorgulamasının yapılması yanlıştır ve toplumsal uzlaşının geliştirilmesine de hizmet etmemektedir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Ali Kemal Aydın, Almanya'nın kalkınmasına emek ve alın teriyle katkıda bulunan Türklerin, dinleri ve kültürleriyle Almanya'ya ait olduklarını ifade etti.

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- İsrail'in yaptığı katliam zulmün son noktası

Büyükelçi Aydın, mübarek ramazan ayının İslam coğrafyasında milyonlarca insan için buruk geçtiğine işaret ederek, ''Suriye'den, Filistin'e, Yemen'den Myanmar'a kadar birçok ülkede savaş ve çatışma ortamı sürmekte; insanlar can korkusu, açlık ve endişe içerisinde yaşamakta, geleceğe ümitle bakamamaktadır. Pek çok Müslüman, mülteci olarak yurdundan ve sevdiklerinden uzakta ramazan ayını hüzün ve özlemle yaşamaktadır.'' ifadelerini kullandı.

Suriye'de akan kanın hala durmadığını vurgulayan Aydın, bölgede yeni ve daha büyük çatışma risklerinin giderek artmakta olduğuna dikkati çekerek, ''Mezhepsel fay hatları giderek belirgenleşmekte, etkileri bölgenin ötesine geçebilecek yeni çatışmaların tohumları atılmaktadır.'' dedi.

Büyükelçi Aydın, iki hafta önce Gazze'de İsrail askerlerinin barışçı protesto hakkını kullanan Filistinli sivillerin üzerine ateş açması sonucu yaşanan katliamı da "zulmün ulaştığı son nokta" olarak niteledi.

Ali Kemal Aydın, yaşanan süreçte insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi yüce değerleri ağızlarından düşürmeyen birçok ülkenin bu duruma sessiz kalmasını ve çekimser tutum takınmalarını da eleştirdi.

Aydın, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinirken ''15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında vatanımızın birliği ve demokrasimizin korunması yolunda canlarını feda eden şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, cesur gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.'' diye konuştu.

İftar programı sonrasında sanatçı İsmet Özer’in "Osmanlı Tuğraları" adlı sergisinin açılışı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Kemal Aydın Almanya berlin büyükelçiliği iftar

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