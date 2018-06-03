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Berlin Katedrali'nde polis bir kişiye ateş etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 19:08 | Son Güncelleme

Berlin Katedrali'nde polis bir kişiye ateş etti

BERLİN (AA) - Almanya'da Berlin Katedrali'nde polisin, olay çıkaran bir kişiye silahla ateş ettiği bildirildi.

Berlin polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mitte ilçesindeki Berlin Katedrali'nde polisin olay çıkaran bir kişiye ateş ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin bacaklarından yaralandığı ifade edildi.

Eyalet Kriminal Dairesi'nin incelemeyi üstleneceği kaydedilen açıklamada, olaya ilişkin spekülasyonlardan kaçınılması istendi.

Welt gazetesinin haberinde, katedralde bağırıp çağırarak olay çıkaran kişinin Alman olduğu ve elinde bıçak bulunduğu belirtildi. Haberde, yaralanan kişinin hayatı tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Öte yandan olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve Berlin Katedrali'nin ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Berlin ateş etme katedral

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