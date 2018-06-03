Berlin Katedrali'nde polisin bir kişiye ateş etmesi

BERLİN (AA) - Almanya'da Berlin Katedrali’nde olay çıkarması sonucu bir polisin silahla ateş ederek yaraladığı kişinin 53 yaşında bir Avusturyalı olduğu bildirildi.
Berlin polis sözcüsü Winfried Wenzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Berlin Katedrali’nde bir kişinin elinde bıçakla bağırıp çağırması ve olay çıkarması sonucu polis ekiplerine haber verildiğini belirtti.
Olay yerine iki polis memurunun ulaştığını anlatan Wenzel, katedralin içinde elinde bıçağı bulunan kişinin polisin ateş etmesi sonucu bacağından yaralandığını ifade etti.
Wenzel, olay çıkaran kişinin 53 yaşındaki bir Avusturyalı olduğunu söyleyerek, olayın bir terör saldırısı olduğu yönünde herhangi bir ipucunun bulunmadığını açıkladı.
Olay sırasında bir polis memurunun da muhtemelen polisin silahından çıkan mermiyle yaralandığını dile getiren Wenzel, Avusturyalının bir ateşli silah taşıdığı yönünde şimdiye kadar herhangi bir bilginin bulunmadığını ifade etti.
Olaya ilişkin soruşturmayı Eyalet Kriminal Dairesinin yapacağını belirten Wenzel, hem Avusturyalının hem de polisin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
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